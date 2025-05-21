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  • 21.05.25, 16:14

Металлургическому предприятию удалось выйти из санации благодаря помощи банка

Пярнуское металлургическое предприятие Helmetal IMS сумело выйти из процесса санации на несколько лет раньше срока, поскольку банк выдал бизнесу кредит для погашения долгов.
Владелец и руководитель пярнуского металлургического предприятия Helmetal IMS Виталий Кангур признал, что санация была неудобной.
  • Владелец и руководитель пярнуского металлургического предприятия Helmetal IMS Виталий Кангур признал, что санация была неудобной.
  • Foto: Ago Tammik
«Банк пошел навстречу, сам предложил кредит. У меня хороший управляющий, который переживал за меня, – рассказал владелец и руководитель Helmetal IMS Виталий Кангур. – Мы выплатили деньги кредиторам, а теперь выплачиваем банковский кредит».
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