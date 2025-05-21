Первый шаг к вводу в эксплуатацию: горячий пуск первой установки Enefit 280 прошел успешно

С апреля резервные электростанции Eesti Energia продолжают работу как предприятие Enefit Power OÜ, а заводы по производству жидкого топлива и подразделения добычи продолжат деятельность как предприятие Enefit Industry AS. Изменение создаст условия для развития двух разных направлений наиболее эффективным и прибыльным для владельца, т.е. эстонского государства, образом, пояснила компания в пресс-релизе.