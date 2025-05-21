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  • 21.05.25, 17:27

Первый шаг к вводу в эксплуатацию: горячий пуск первой установки Enefit 280 прошел успешно

Горячий пуск комплекса по дроблению топливного сырья строящегося завода по производству сланцевого масла Enefit 280-2 завершен, сообщила компания в пресс-релизе.
Маслозавод в Аувере. Фото иллюстративное.
  • Маслозавод в Аувере. Фото иллюстративное.
  • Foto: Liis Treimann
Сейчас проводятся эксплуатационные испытания, которые покажут эффективность работы дробильного оборудования системы подачи и качество измельченного сырья. По завершении начатых испытаний на дробильном комплексе поэтапно начнутся испытания и горячий пуск других технологических узлов.
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