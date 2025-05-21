Первый шаг к вводу в эксплуатацию: горячий пуск первой установки Enefit 280 прошел успешно

Сейчас проводятся эксплуатационные испытания, которые покажут эффективность работы дробильного оборудования системы подачи и качество измельченного сырья. По завершении начатых испытаний на дробильном комплексе поэтапно начнутся испытания и горячий пуск других технологических узлов.
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С апреля резервные электростанции Eesti Energia продолжают работу как предприятие Enefit Power OÜ, а заводы по производству жидкого топлива и подразделения добычи продолжат деятельность как предприятие Enefit Industry AS. Изменение создаст условия для развития двух разных направлений наиболее эффективным и прибыльным для владельца, т.е. эстонского государства, образом, пояснила компания в пресс-релизе.
В Дании и пенсионные фонды Danske Bank, и другие фонды включили производителя возобновляемой энергии Enefit Green в черный список из-за неспособности компании полностью отказаться от ископаемого топлива.
Департамент окружающей среды утвердил отчет об оценке воздействия завода масел Eesti Energia Enefit 280-2 на окружающую среду. Данный отчет является основанием для выдачи комплексного экологического разрешения, необходимого для начала работы завода.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.