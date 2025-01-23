Назад 23.01.25, 09:40 Эстонская «зеленая» акция оказалась в черном списке у скандинавских инвесторов В Дании и пенсионные фонды Danske Bank, и другие фонды включили производителя возобновляемой энергии Enefit Green в черный список из-за неспособности компании полностью отказаться от ископаемого топлива.

Скандинавские инвесторы следят за тем, чтобы Enefit Green полностью перешла с ископаемого топлива на возобновляемую энергию и соответствовала требованиям их инвестиционного портфеля. Foto: Andras Kralla

В Швеции SEB Group включила Enefit Green в список переходных компаний. Это список предприятий, которые могут иметь связь с ископаемым топливом, но демонстрируют явное стремление и прогресс в переходе на возобновляемую энергию. «Наши фонды могут инвестировать в такие переходные компании», – сообщили в SEB Group Asset Management.