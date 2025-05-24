Комиссар ЕС: торговое соглашение не должно основываться на угрозах

Цены на нефть на мировом рынке достигли самого высокого уровня за последние две недели после того, как США и Китай решили приостановить торговую войну и снизили ранее установленные чрезмерные таможенные пошлины. Потенциальное ядерное соглашение между США и Ираном, впрочем, помогло немного скорректировать рост цен в четверг, пишет руководитель по ценообразованию моторного топлива компании Circle K Индрек Сасси.
Две крупнейшие экономики мира — Китай и США — дали понять, что готовы закопать топор торговой войны или, по крайней мере, появилась такая надежда. Это усилило доллар и вызвало гонку фьючерсов на сырую нефть.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.