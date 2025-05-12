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  • 13.05.25, 08:35

Топливные компании: цена нефти, взлетевшая на фоне таможенного перемирия, может так же резко и упасть

Две крупнейшие экономики мира — Китай и США — дали понять, что готовы закопать топор торговой войны или, по крайней мере, появилась такая надежда. Это усилило доллар и вызвало гонку фьючерсов на сырую нефть.
Член правления Terminal Алан Вахт отметил, что если США и Китаю удастся действительно зафиксировать договорённость на бумаге, то цены могли бы начать расти заметно быстрее.
  • Член правления Terminal Алан Вахт отметил, что если США и Китаю удастся действительно зафиксировать договорённость на бумаге, то цены могли бы начать расти заметно быстрее.
  • Foto: Liis Treimann
По словам члена правления Terminal Алана Вахта, переговоры между США и Китаем сняли заглушку с трубы, что моментально привнесло на рынок эмоции: появилась вера в то, что ситуация начнет разрешаться, давление на экономику исчезнет, спрос на нефть увеличится, а цены пойдут вверх.
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