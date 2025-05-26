Эркки Кельдо: у эстонцев может быть важная роль в немецкой промышленности

Предприниматель Райдо Кереме, фирма которого продает энергетическую воду Belief и лимонад Heavenly, привлёк сотни тысяч евро от инвесторов и за пять лет увеличил бизнес по продаже энергетической воды на 1300% — его продукцию уже копируют другие производители.