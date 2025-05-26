Эркки Кельдо: у эстонцев может быть важная роль в немецкой промышленности
Рост экспорта на 17 процентов по сравнению с прошлым годом и похвала, которую министр экономики и промышленности Эркки Кельдо услышал в адрес эстонцев на ярмарке в Ганновере, вселяют надежду в эстонскую промышленность.
Позвольте нам производить и делать свою работу, не накладывайте на производителей дополнительную нагрузку, – так сформулировала свои ожидания от государства руководитель обувной компании Samelin Лейда Кикка на недавней конференции Industry 5.0.
Предприниматель Райдо Кереме, фирма которого продает энергетическую воду Belief и лимонад Heavenly, привлёк сотни тысяч евро от инвесторов и за пять лет увеличил бизнес по продаже энергетической воды на 1300% — его продукцию уже копируют другие производители.
Генеральный директор литовского банка Artea (бывший Šiauliai) Витаутас Синиус не видит угроз для экономики Литвы. Это позитивно отразится на росте и качестве банковского портфеля и с лихвой компенсирует падение Euribor, что уже привело к снижению прибыли Artea. И даже Трамп вряд ли навредит экономике страны.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.