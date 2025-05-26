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  • 26.05.25, 16:26

Эркки Кельдо: у эстонцев может быть важная роль в немецкой промышленности

Рост экспорта на 17 процентов по сравнению с прошлым годом и похвала, которую министр экономики и промышленности Эркки Кельдо услышал в адрес эстонцев на ярмарке в Ганновере, вселяют надежду в эстонскую промышленность.
Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо поделился впечатлениями от Ганноверской ярмарки в эфире радио Äripäev.
  • Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо поделился впечатлениями от Ганноверской ярмарки в эфире радио Äripäev.
  • Foto: Liis Treimann
«Наш экспорт восстанавливается. В марте были очень хорошие цифры – по сравнению с мартом прошлого года рост составил 17%», – отметил Кельдо.
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