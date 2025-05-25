Владелица обувной компании – государству: позвольте нам делать свою работу!
Позвольте нам производить и делать свою работу, не накладывайте на производителей дополнительную нагрузку, – так сформулировала свои ожидания от государства руководитель обувной компании Samelin Лейда Кикка на недавней конференции Industry 5.0.
Руководитель обувной компании Samelin Лейда Кикка.
Foto: Liis Treimann
Владелица и руководитель обувной компании Samelin Лейда Кикка и министр экономики и промышленности Эркки Кельдо обсудили на открытии промышленной конференции Industry 5.0 в Тарту свои ожидания от государства и производителей, передает портал Tööstusuudised.
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