Назад 26.05.25, 06:00 Глава банка Artea: я не помню периода, когда разрыв в развитии Литвы и Эстонии был бы настолько большим Генеральный директор литовского банка Artea (бывший Šiauliai) Витаутас Синиус не видит угроз для экономики Литвы. Это позитивно отразится на росте и качестве банковского портфеля и с лихвой компенсирует падение Euribor, что уже привело к снижению прибыли Artea. И даже Трамп вряд ли навредит экономике страны.

Представители банка Artea выступили на прошлой неделе в Investeerimisklubi в офисе Äripäev. До начала встречи руководитель Artea Витаутас Синиус дал интервью ДВ.

Foto: Liis Treimann

Далее следует интервью с Витаутасом Синиусом.

Давайте начнем с главного – финансовых показателей Artea. В первом квартале прибыль существенно снизилась (на 21%), но, как я понимаю, это было ожидаемо. Основным источником снижения стал чистый процентный доход (NII). То есть главная проблема заключается в падении Euribor?

Да, но я бы не стал называть это проблемой. Это естественное развитие. Иногда вы растете быстро, последние два года дули попутные ветра, и банкам было проще генерировать NII. Но мы хотим сохранить эти уровни доходов и расти дальше. И теперь основной рост, на мой взгляд, должен происходить за счет развития кредитного портфеля, прирост которого мы планируем в двузначных цифрах.

Euribor падал гораздо быстрее, чем ожидалось. И переоценка депозитов еще не произошла в полной мере. Так что в будущем нас ожидает снижение стоимости фондирования. И, вероятно, Euribor уже не будет падать так резко. Это одна из причин. Другая причина в том, что мы наращивали свой капитал не только за счет депозитов, но и за счет облигаций. Видя волнение на ранках, мы попытались это сделать быстрее. И эти две эмиссии создали дополнительную базу затрат. Однако сегодня это позволяет нам чувствовать себя гораздо более комфортно и не испытывать давление неопределенности на рынке. Поэтому с точки зрения финансирования у нас есть все, чтобы вернуться к росту. Ожидается, что Euribor продолжит снижаться. Означает ли это, что, по крайней мере в ближайшем будущем, ваша прибыль тоже продолжит падать? В последние несколько кварталов снижение Euribor было более резким, чем прогнозировалось. Дальнейшее снижение ожидается, но уже не такими темпами. Второй момент – каждый месяц мы пересматриваем ставки по депозитам, сейчас они уже ниже 2%, и это будет продолжаться. Так что в этом смысле я бы сказал, что прибыль не должна существенно или еще больше пострадать. В Литве хорошо то, что у нас избыток депозитов по сравнению с кредитами. В таких условиях мы можем привлекать вклады без дополнительной премии – достаточно лишь предложить чуть более высокую ставку, чем крупные банки, и депозиты начнут двигаться в твоем направлении. Откуда такая разница? Люди и бизнес не чувствуют себя в безопасности и потому не торопятся брать кредиты? Наше соотношение долга к ВВП в сравнении с другими европейскими странами невелико. Поэтому доля депозитов в стране немного выше, чем кредитные портфели. Горячие новости В торговле с Россией нет ничего предосудительного? Какао-бизнес из Кейла резко увеличил оборот и прибыль Правительство приняло в Нарве решения по АЭС и Балтийской электростанции ФОТО: в Нарве строятся здания для спортсменов и пенсионеров, впереди – новый торговый центр KM Everaus Kinnisvara AS предлагает инвесторам облигации с доходностью 11%

Я просто помню, перед финансовым кризисом 2008 года была ситуация, когда иностранные банки фондировались в основном не за счет местных депозитов, а за счет материнских банков, таких как Swed и SEB. Это была совсем другая ситуация.

Но за это время богатство накапливалось, и размер депозитов сейчас намного больше, чем кредитов.

Вы склонны видеть в этом больше позитива, чем негатива?

Позитив в том, что в стране более низкий уровень риска и сохраняется потенциал роста.

Вы сказали, что планируете в будущем увеличивать кредитный портфель на двузначную цифру. В то же время ваши резервы под обесценение росли быстрее, чем портфель. Это потому что вы ожидаете ухудшение профиля заемщиков?

Нынешние требования таковы, что если вы растете, то вы должны незамедлительно увеличивать резервы. Так что я бы сказал, что сегодняшняя политика резервов не связана напрямую с качеством портфеля.

Они, конечно, связаны с этим, и если у вас есть невозвратные кредиты, то вам нужны резервы в большем объеме. Но текущая ситуация такова, что уровень просроченной задолженности (NPL) очень низкий, и вы создаете резервы в зависимости не только от того, сколько кредитов вы выдали, но и каковы макропрогнозы на будущее. Эти параметры влияют на резервы, а не только объем плохих кредитов.

Но в целом как бы вы оценили свой портфель и возможные будущие проблемы у заемщиков?

Ситуация, я бы сказал, стабильная. Раньше NPL был 10-5%, теперь он опустился до 2%.

А когда было 5%?

3-4 года назад. Он постоянно снижался, и сейчас остается стабильным. И если экономика продолжит развиваться, как она развивается сейчас, и не будет внутренних и внешних шоков, то это устойчивая позиция для нас. Да, пара крупных клиентов могут повлиять на уровень NPL, но мы сейчас находимся в условиях низкого коэффициента.

Одна из причин, почему он будет оставаться низким – это снижение стоимости финансирования, а это напрямую влияет на способности должников платить по кредитам.

Также важно учесть строгую кредитную политику Европейского центрального банка, которая требует финансировать только тех клиентов, которых вы знаете. С такими стандартами, я бы сказал, кредиты должны оставаться довольно хорошими, если только не произойдет каких-то серьезных событий.

Я думаю, что есть еще одна причина для этого. Ваш базовый сценарий предполагает, что экономика Литвы в следующие два года будет расти по 2,9%. Не знаю, как у вас, но для Эстонии это был бы великолепный показатель. И здесь у меня всегда был вопрос, что в какой пропорции больше влияет на доходы банка – снижение Euribor или экономический рост?

Наверное, чтобы быть точными, нужно провести гораздо более глубокие расчеты, но мое чутье и опыт говорят, что экономический рост, – если он устойчивый и базируется на долгосрочных параметрах, – создает гораздо больше выгоды.

Euribor, конечно, влияет на динамику. И у нас был период, когда банки были гораздо более прибыльными благодаря этому эффекту, когда нулевые процентные ставки пошли вверх.

Но с фундаментальной точки зрения экономический рост – это топливо для развития кредитного портфеля, когда вы диверсифицируете и расширяете клиентскую базу.

Также экономический рост означает, что ваш NPL не должен быть высоким, так как нет кризиса, большого числа банкротств. Значит потенциально вы сэкономите на резервах.

В этом смысле я бы сказал, что стабильный экономический рост гораздо более устойчивый источник для генерации чистой прибыли.

В этом году вы выплатили щедрые дивиденды и продолжаете выкупать свои акции. Обычно это говорит о том, что у компании больше капитала, чем нужно для роста. Означает ли это, что вы близки к пределу своего роста?

Это вопрос баланса. С одной стороны, твои акции должны быть привлекательны для инвесторов, и когда мы изменили нашу дивидендную политику, это оказало довольно сильное влияние на цену акций. Так что мы видим, что для акционеров дивиденды важны.

С другой стороны, мы все еще находимся в стране и экономике, которая развивается, и нам нужен капитал для роста. Мы рассчитали, что такая дивидендная политика не помешает этому.

А обратные выкупы – это дополнительный элемент, с помощью которого вы можете сбалансировать излишки капитала в определенный период времени.

Таким образом, это постоянное контролирование экономического развития страны и ваших способностей, а также учет рисков, потому что мы не хотим расти слишком быстро. Технически ты можешь рассматривать рост на 50%, но это будет неустойчиво. Поэтому мы хотим расти быстрее, чем рынок, но не слишком быстро, и излишки капитала должны быть распределены между инвесторами.

Значит ли это, что в ближайшее время никаких изменений в вашей политике распределения капитала не предвидится?

Мы хотим придерживаться этого настолько, насколько это будет возможно.

Один из ваших основных акционеров был вынужден продать небольшую часть своей доли, поскольку она перевалила за 20%, что нарушает регуляции. Как я понимаю, его доля увеличилась из-за обратного выкупа акций?

Да, верно.

Это распространено в балтийском регионе, но редко на крупных рынках, когда узкому кругу акционеров принадлежит большая доля компании. В вашем случае у вас пять акционеров, у которых почти 50% голосов. Это скорее преимущество или недостаток?

Я не проводил глубокого анализа, но эта структура вполне универсальна. Она позволяет при необходимости выйти на рынок и привлечь финансирование, и тем самым разбавить структуру. Но это также дает возможность основным акционерам оказывать поддержку банку в случае необходимости. Если у вас 50% принадлежит сильным акционерам, это может позволить банку принимать хорошие стратегические решения. Я не вижу в этом никаких недостатков, и все акционеры получают от этого выгоду.

До тех пор, пока это не перестает быть так.

Ну, это уже вопрос политики и структуры управления банка.

Три года назад, когда акции LHV и Coop стремительно росли, акции банка Šiaulių телепались на месте. Сегодня ситуация обратная. Что изменилось, почему теперь вы впереди?

По тренду мы впереди, но не с точки зрения оценки компании, особенно в сравнении с LHV.

Я бы сказал, что фундаментальные показатели подтянулись. Нельзя слишком долго полагаться лишь на какую-то историю, в итоге ты должен демонстрировать результаты. Наш банк показал, что мы можем стабильно приносить доход. Это первый фактор.

Другой. Возможно, мы стали гораздо более заметными и восприниматься как интересная и хорошая инвестиция. C нашей стороны была проделана определенная домашняя работа по продвижению и представлению банка широкой аудитории.

А в чем ваше конкурентное преимущество?

За более чем 33 года работы мы приобрели компетенцию в определенных областях. Мы местный банк, а в Литве осталось не так много местных брендов, так что альтернатива – скандинавские банки или мы.

Краеугольные камни, на которых мы строим нашу бизнес-модель – гибкость, быстрое принятие решений, близкое взаимодействие с клиентами.

И наши последние приобретения (страхование, пенсионные накопления – прим. ДВ) позволили нам встать в один ряд с основными конкурентами, потому что исторически мы были как бы вторым выбором, а теперь к нам некоторые клиенты уже относятся как к главному.

Как я понимаю, ваш план – увеличивать эффективность классических банковских услуг, но не идти на зарубежные рынки, не предлагать какие-то новые продукты?

Я бы сказал: и то, и другое. В настоящее время мы фокусируемся на рынке Литвы и хотим закрепиться здесь как можно сильнее. Да, традиционный банкинг – один из краеугольных камней бизнес-модели, но у нас есть и некоторые специфические услуги. Я, наверное, могу упомянуть две из них – это проекты реконструкции советского жилья и многоквартирных домов.

Но вы занимаетесь этим уже много лет.

Но мы расширяемся и делаем это более эффективно. Так сложилось исторически, что мы выступали в основном как агент, то есть государство или Европейский инвестиционный банк предоставляли средства на эти цели, а мы лишь распределяли и собирали их.

А теперь мы сами кредитуем в виде софинансирования. Мы начали создавать специальные механизмы для инвестиционных фондов, и другие инвесторы могут теперь вкладывать средства в эту модель. Даже, например, пенсионные фонды и другие банки инвестируют.

Другое, возможно, чуть более новое направление бизнеса – мы работаем контрагентом для эмитентов по выпуску облигаций, что позволяет нам генерировать дополнительный комиссионный доход, а также расширить наше предложение для корпоративных клиентов. Они могут финансировать свои потребности не только за счет банковских кредитов, но и привлечь дополнительное финансирование через облигации.

За последние пару месяцев в Эстонии стразу три руководителя банков уволились. Не знаете, это действительно совпадение или в банковском секторе что-то происходит?

Я не такой уж большой эксперт в происходящем на эстонском рынке. Все три банка, несмотря на непростую ситуацию в Эстонии, продолжают показывать сильные результаты. Так что я думаю, что жизнь есть жизнь, и я бы не стал делать на этом большой акцент.

Вы уходить из Artea не планируете?

Нет! (смеется)

Об экономиках

В Эстонии мы привыкли, что наша экономика была ведущей в балтийских странах, но сегодня мы больше поглядываем с завистью на вас. Что случилось с нашими экономиками?

Опять же, я не самый лучший эксперт, чтобы разбирать причины нынешнего состояния Эстонии, но мне кажется, одна из причин – диверсификация экономики. Кроме того, если я правильно помню, были некоторые перемещения денег из Эстонии в другие страны.

В Литве этого не происходило?

Не в таком объеме. У нас не было такой концентрации капитала в руках ограниченного числа людей. Если Skype и другие компании, где было много денег, по какой-то причине выводят большие суммы из экономики, то это может иметь серьезное влияние.

Но эти лишь мои предположения. Конечно, взаимоотношения со скандинавскими странами в Эстонии гораздо теснее. И если у соседей дела идут не очень хорошо, то это отражается и на вас.

В Литве же уровень диверсификации на высоком уровне во многих секторах. Я думаю, что исторически мы были наиболее диверсифицированы в бизнесе среди трех балтийских стран.

Мы также увеличили сферу услуг, которая была не так сильно развита, и где Эстония и Латвия лидировали. Например, центры информационных технологий и экспорт их продуктов. И эта диверсификация дает нам больше стабильности.

Мы все равно небольшая страна и имеем тесные связи с Германией – это одна из стран, с которыми Литва торгует больше всего. Но наши предприятия развиваются даже в то время, когда крупнейший партнер переживает не лучшие времена.

Так что адаптивность и даже замена некоторых западных компаний на литовские позволяют продолжать рост. И мы как банк видим это на примере нашего кредитного портфеля, который развивается без серьезных проблем.

А что думают в Литве об эстонской экономике?

Можно проводить разные сравнения, но на моей памяти, в своей карьере я не помню периода, когда разрыв в нашем развитии был бы настолько большим. С такой разной динамикой, как сейчас, когда вы два-три года показываете более низкий или даже негативный рост, в то время как Литва продолжает расти, – да, не на запредельные цифры, но на приличные, – такого я не припомню.

Так что это интересное наблюдение за всю эту 35-летнюю историю наших стран, которое, возможно, заинтересует тех, кто занимается макроанализом, поискать первопричины этому.

Посмотрим, но, по крайней мере, пока мы не видим каких-либо негативных сигналов, которые бы указывали на проблемы для Литвы.

А как же Трамп?

Да, безусловно. Это, наверное, один из главных мировых вызовов сейчас. Я даже иногда ловлю себя на мысли о том, что считаю, сколько Трампу осталось лет править.

Это большая неопределенность, которая создает напряжение. Для самих же США сейчас основная проблема – это их собственная экономика и способность сохранить то доверие, к которому они привыкли. И я даже не уверен, как им удастся это стабилизировать.

Готова ли Европа к этому вызову?

Это сильная экономика. И потенциал есть.

Я ожидаю, что Германия откроет больше возможностей для инвестиций. Это чрезвычайно развитая страна, которая способна при дополнительном финансировании аккумулировать потенциал для эффективного управления экономикой, для инвестиций в технологии. И я думаю, что они дождались подходящего момента, когда смогут использовать свои возможности, потому что исторически все спрашивали, почему Германия такая консервативная, не хочет увеличивать свою задолженность.

И это хороший пример того, что иногда лучше быть в позиции Германии, чем в позиции США.

Учитывая происходящее сегодня в мире, как все эти события влияют и могут повлиять на результаты Artea?

Мы проводили разные стресс-тесты, каким образом внешняя среда может повлиять на стабильность и работу нашего банка. Я бы сказал, что сильного и прямого воздействия, особенно, если мы возьмем тарифы, мы не обнаружили.

К счастью, наши бизнес-партнеры и компании настолько хорошо диверсифицированы, что на США приходится всего семь процентов рынка от общего объема нашего экспорта, так что прямое воздействие довольно ограничено.

Самое важное – это геополитическая безопасность, поэтому, я думаю, что этот вопрос нужно решать.

Вы поменяли название на Artea, что фонетически звучит как литовское «приближаться». Есть ли уже план, при каких обстоятельствах, результатах вы смените название на «достигли»?

Так далеко не думали. Мы сейчас работаем и наслаждаемся новым ребрендингом.

Где мы можем оказаться в будущем – станем ли мы международным банком, найдем какую-то новую нишу, будем больше и эффективнее – на горизонте сейчас не видно. Но мы не планируем стоять на месте, будем двигаться и расти дальше.