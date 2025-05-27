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  • 29.05.25, 14:11

Bolt открыл новую штаб-квартиру: со спальней, сауной и музыкальной комнатой

Bolt открыл новую штаб-квартиру в Таллинне, и уже мечтает о создании своего рабочего кампуса.
Разумеется, коврики в штаб-квартире с логотипом Bolt и в цветах компании.
  • Разумеется, коврики в штаб-квартире с логотипом Bolt и в цветах компании.
  • Foto: Bolt
«Мы видим, что людям нравится работать вместе», – подчеркнул директор по глобальным услугам рабочего пространства в Bolt Юхо Лауритс.
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