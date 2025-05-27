Bolt открыл новую штаб-квартиру: со спальней, сауной и музыкальной комнатой

Прошел уже месяц с появления на улицах Таллинна красных мини-мопедов Ride Mobility. У одних они вызывают возмущение, у других – живой интерес. ДВ спросили у компании Bolt, почувствовали ли они конкуренцию со стороны нового легкого вида транспорта и что собираются делать, чтобы не сдать позиции будущим летом.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.