Bolt открыл новую штаб-квартиру: со спальней, сауной и музыкальной комнатой

Прошел уже месяц с появления на улицах Таллинна красных мини-мопедов Ride Mobility. У одних они вызывают возмущение, у других – живой интерес. ДВ спросили у компании Bolt, почувствовали ли они конкуренцию со стороны нового легкого вида транспорта и что собираются делать, чтобы не сдать позиции будущим летом.