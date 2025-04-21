Назад 21.04.25, 15:16 Bolt: «Общественная реакция на мини-мопеды настолько негативна, что перспективы этого направления сомнительны» Прошел уже месяц с появления на улицах Таллинна красных мини-мопедов Ride Mobility. У одних они вызывают возмущение, у других – живой интерес. ДВ спросили у компании Bolt, почувствовали ли они конкуренцию со стороны нового легкого вида транспорта и что собираются делать, чтобы не сдать позиции будущим летом.

Противостояние мопедов и электросамокатов только начинается.

Foto: Алена Ценно

Тысяча красных мини-мопедов появились этой весной на дорогах Таллинна. Новинка от латвийской компании Ride Mobility должна была стать не чем-то революционным, как надеялся исполнительный директор RM Эдгарс Якобсонс, а спокойно влиться в уже имеющийся в городе поток из 6000 легких транспортных средств. Однако новички наделали много шума – критики позабыли электросамокаты Bolt и переключились на красные мини-мопеды, которые успели попасть в несколько аварий. Городским властям пришлось спешно принимать правила использования, ориентированные в том числе на мини-мопеды, – их скорость и места парковки ограничат.

О том, что думают о мини-мопедах в компании, которой они составили конкуренцию, а также какое из индивидуальных транспортных средств самое безопасное и каких изменений ждать в будущем, рассказал в интервью ДВ менеджер компании Bolt по развитию в странах Балтии Хенри Аррас.

Менеджер по развитию в странах Балтии компании Bolt Хенри Аррас.

Foto: Bolt

Красные мини-мопеды Ride Mobility могут стать основными конкурентами ваших зеленых электросамокатов. Заметно ли уже изменение в спросе на самокаты Bolt? Как изменилась ситуация?

Сезон таких транспортных средств, как самокаты или мини-мопеды, только начинается, поэтому делать выводы еще рано. В этом бизнесе главный фактор – не конкуренты, а погода. Она оказывает основное влияние на рынок, на поведение потребителей и их выбор. Все зависит от температуры, осадков, ветра – таких моментов. Сейчас только середина апреля и пока невозможно дать прогноз на весь сезон. Но если говорить о наших показателях в сравнении с прошлым годом, то могу ответить, что здесь наши позиции сильны. В этом бизнесе главный фактор – не конкуренты, а погода. Но в целом, считаете ли вы, что мини-мопеды станут серьезным конкурентом для самокатов? Сейчас это новый тип транспортного средства, и вполне понятно, что в обществе к нему относятся с осторожностью, о чем свидетельствуют публичные дебаты. Также наверняка возникнут вопросы и дискуссии об изменении регулирования, что может сказаться на условиях работы. Поэтому сейчас не время для прогнозов – слишком много неизвестных, и любые предсказания будут не очень точными. Я думала, что у такой крупной компании, как Bolt, всегда есть прогнозы развития рынка, особенно при появлении новых игроков. Наше понимание таково, что именно тип этого транспортного средства, независимо от бренда, вызывает настороженность у людей. Главное отличие его в том, что по эстонским законам на мини-мопеде необходимо передвигаться по проезжей части вместе с автомобилями. Не по тротуару. Это принципиальная разница с точки зрения пользовательского опыта. Находиться на обочине рядом с проезжающими автомобилями, грузовиками и автобусами на небольшом транспортном средстве, движущемся со скоростью 25 километров в час, в то время как другие могут ехать 60 или 70 км/ч… некоторым пользователям это может быть дискомфортно. Вероятно, именно так и отреагирует рынок. Кроме того, мы видим довольно значительную реакцию со стороны различных заинтересованных сторон. Это также ставит под вопрос будущее этого типа транспортных средств в Таллинне. Горячие новости Сложное банкротство фирмы электросамокатов: клиенты страдают, бывший владелец надеется продать бизнес Новая жизнь Hortes: решение об открытии садового центра было принято за два дня Работника удалили из регистра занятости. С этого момента трудовой договор прекращен? KM Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Планирует ли Bolt какие-либо шаги в ответ на появление мини-мопедов? Возможно, вы сами рассматриваете запуск сервиса аренды подобных транспортных средств?

Конечно, эти транспортные средства открыто продаются на рынке, и любая компания может приобрести партию и запустить такой сервис. Но самокаты Bolt полностью разработаны нами, силами нашей команды в Таллинне. Так что наш подход принципиально отличается. К тому же, как я уже сказал, существует множество вопросов относительно рынка мини-мопедов в Эстонии и связанных с ним рисков. Общественная реакция на них настолько негативна, что я весьма скептически отношусь к перспективам этого направления в ближайшем будущем.

Общественная реакция на них настолько негативна, что я весьма скептически отношусь к перспективам этого направления в ближайшем будущем.

Что нового вы намерены предложить пользователям в этом сезоне?

Мы сконцентрировались на совершенствовании существующих продуктов. В частности, по запросу администрации Таллинна работаем над увеличением количества доступных велосипедов. Конечно, мы также работаем над улучшением сервиса с точки зрения программного обеспечения и функций безопасности.

Bolt всегда стремился быть лидером и внедрять инновации в Эстонии. Мы были первой компанией, которая ввела страхование всех поездок на наших самокатах уже с 2021 года. Мы первыми внедрили такие меры безопасности, как снижение скорости вечером в выходные дни по всей Эстонии. Это стало стандартом для других участников рынка только в этом году. Мы добровольно создали зоны парковки, а также зоны, где парковки запрещены, и зоны, где нельзя ездить, все это - используя функции GPS и геолокации, позволяющих лучше организовать использование транспортных средств.

Самое сильное влияние на рынок легких индивидуальных транспортных средств в этом году, по нашим прогнозам, окажут не мини-мопеды, а быстрый рост числа личных электросамокатов. По статистике мы видим, что, например, при сравнении данных по авариям за последние три года, пиковым был 2022 год, но с 2023 года количество аварий с арендными самокатами снизилось. И в 2024 году, несмотря на увеличение пройденных километров, аварийность остается стабильной, она не растет.

Главная опасность для города в этом году вовсе не мини-мопеды, а быстрый рост числа личных электросамокатов.

Но аварийность с частными самокатами ежегодно растет примерно на 36%. Это значительный рост, и уже около трети всех аварий приходится на личные самокаты. Если уровень аварийности с частными самокатами продолжит расти такими темпами, это определенно станет серьезной проблемой. Ведь вы не можете автоматически ограничить максимальную скорость частного самоката возле школ или детских садов.

В целом, сервисы аренды электросамокатов в Эстонии, по статистике, предоставленной Департаментом транспорта, имеют около 300 000 уникальных пользователей. Учитывая наше население, это значительная доля. И это те, кто за последние 12 месяцев пользовались электросамокатом. Причина в гибкости, которую электросамокат предоставляет пользователю. Ни в одном городе мира не может быть общественного транспорта, который ходит от двери до двери каждые пять или две минуты. А самокат, когда вам нужно, можно найти очень близко, и тогда, когда вам это нужно. Он дает гибкость на тех маршрутах, где, например, нет общественного транспорта. Перемещение с одной линии общественного транспорта на другую. Множество различных сценариев использования – их невозможно все перечислить, потому что маршруты людей уникальны и разнообразны, как и их мотивация, включая, например, наличие багажа.

Сколько весит самокат Bolt? В апреле Комиссия по борьбе с коррупцией обсуждала то, каким образом самокаты Bolt избежали обязательного страхования. Они действительно легче 25 кг и не подпадают под регулирование в отличие от конкурентов? Как так получилось?

Все самокаты Bolt весят около 25 килограммов. Что касается страхования, то все самокаты Bolt и все поездки застрахованы, причем мы ввели такую страховку по своей инициативе. Мы просто считали, что нашим пользователям нужна страховка. Вы ссылаетесь на директиву ЕС, принятую еще в 2021 году, которая должна была быть принята на государственном уровне, кажется, в начале прошлого года. И именно оттуда берется ограничение по весу в 25 килограммов. Это стандарт ЕС.

Почему, на ваш взгляд, легкий индивидуальный транспорт становится популярен? И обгонит ли он когда-нибудь такси как направление бизнеса в Bolt?

Мы ищем способ помочь людям передвигаться быстрее и эффективнее. В первую очередь – это общественный транспорт, а затем другие уровни, которые помогают пользователям автомобилей перейти на использование общественного транспорта. Исследования показывают, что транспорт должен быть надежным и комфортным: мне нужно знать, что он доступен, когда мне это нужно, особенно если нужно куда-то поехать неожиданно. У общественного транспорта фиксированные маршруты и расписание. Он негибкий. Но если у вас есть доступ к гибким видам транспорта, то необходимость личного автомобиля (который 96% времени простаивает), может совсем отпасть.

Разумеется, личные автомобили никуда не денутся. Они останутся частью городской мобильности в Таллинне. А население Таллинна увеличится на 100 000 человек в ближайшие несколько десятилетий. Очевидно, что если все они будут не готовы к многократному снижению скорости ежедневных поездок, когда на перемещение будет уходить значительно больше времени, потому что по той же ширине дорог будет передвигаться гораздо больше людей и возникнут заторы и пробки (которые уже есть, но станут гораздо более интенсивными, и время в пути увеличится), то единственным решением становятся инвестиции в инфраструктуру. То есть в общественный транспорт, но также велосипедные дорожки. Это то, что местные самоуправления могут реализовать только в перспективе более 10 лет, потому что даже такой город, как Таллинн, не имеет годового бюджета, позволяющего произвести столь существенные изменения за короткий период времени. На создание города, удобного для передвижения, требуются десятилетия.

Какой вид легкого транспорта более популярен у жителей Таллинна: велосипеды или электросамокаты?

Зависит от ситуации. В целом, электросамокаты, как правило, популярнее. Этому есть несколько причин. Некоторые считают электросамокаты более простыми, легкими и быстрыми – запрыгнул, поехал, и готово. Велосипеды же некоторым могут показаться более громоздкими. Также есть экономический фактор: велосипеды в несколько раз дороже, что сказывается на стоимости поездки. Разница в цене - очень важный фактор при принятии решения о выборе услуги или продукта.

А какой из них более опасный?

Не думаю, что у нас есть сопоставимые данные. Мы используем статистику полиции, а она регистрирует инциденты со всеми легкими транспортными средствами, хотя уже несколько лет у них есть данные по конкретным компаниям или арендным операторам. Поэтому мы можем утверждать, что наши поездки становятся безопаснее в пересчете на пройденные километры, но какая статистика по каждому виду транспорта, мы не знаем.

Вообще, безопасность связана с весом транспортного средства и скоростью. От них зависит сила удара при столкновении. Грубо говоря, каждые пять килограммов дополнительного веса значительно увеличивают (примерно на 10%) кинетическую силу при столкновении. И, возвращаясь к мопедам, они в два-три раза тяжелее самокатов. Это существенная разница и она является причиной, по которой мопеды не разрешены на тротуарах.