Служба спасения Финляндии сообщила, что на юго-западе страны, в районе города Эура, столкнулись и упали два вертолета, вылетевшие из Таллинна. Финская полиция подтвердила, что все находившиеся на борту вертолетов люди погибли.
Финский Центр расследования несчастных случаев (OTKES) опубликовал фотографии вертолетов, которые в субботу вылетели из Таллинна и столкнулись в Финляндии, в районе города Эура. В результате аварии погибли, в том числе, известные эстонские предприниматели.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.