Предпринимателя Олега Сынаялга проводили в последний путь

МИД: у нас нет информации о выживших

Служба спасения Финляндии сообщила, что на юго-западе страны, в районе города Эура, столкнулись и упали два вертолета, вылетевшие из Таллинна. Финская полиция подтвердила, что все находившиеся на борту вертолетов люди погибли.