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  • 31.05.25, 11:14

Предпринимателя Олега Сынаялга проводили в последний путь

Сегодня в церкве Яани в Таллинне проводили в последний путь предпринимателя Олега Сынаялга, погибшего 17 мая в крушении вертолёта.
На прощание с предпринимателем Олегом Сынаялгом собрались семья, друзья и знакомые.
  • На прощание с предпринимателем Олегом Сынаялгом собрались семья, друзья и знакомые.
  • Foto: Tanel Meos
Олег Сынаялг будет предан земле сегодня вечером на кладбище Карья на Сааремаа. Гроб предпринимателя был доставлен на Сааремаа на вертолете Олега Гросса.
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