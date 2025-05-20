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  • 20.05.25, 16:18

Обучавший погибших в Финляндии пилотов Тынис Лепп: в воздухе много места, эта авария беспрецедентна

Пилот Тынис Лепп, имеющий около 40 лет опыта, признался, что даже в самом страшном сне он не мог предсказать аварию, произошедшую в Финляндии в эти выходные.
Пилот и летный инструктор Тынис Лепп заявил, что произошедшая в субботу в Финляндии авария беспрецедентна. Этого не должно было случиться.
  • Пилот и летный инструктор Тынис Лепп заявил, что произошедшая в субботу в Финляндии авария беспрецедентна. Этого не должно было случиться.
  • Foto: Jaanus Lensment / Delfi Meedia / Scanpix
Напомним: в субботу в Финляндии столкнулись и упали два вертолета, вылетевшие из Таллинна. Финская полиция подтвердила, что все находившиеся на борту вертолетов люди погибли. Среди них оказались и два крупных предпринимателя: Олег Сынаялг и Прийт Яагант.
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