Обучавший погибших в Финляндии пилотов Тынис Лепп: в воздухе много места, эта авария беспрецедентна

Пилот и летный инструктор Тынис Лепп заявил, что произошедшая в субботу в Финляндии авария беспрецедентна. Этого не должно было случиться.
Foto: Jaanus Lensment / Delfi Meedia / Scanpix
Напомним: в субботу в Финляндии столкнулись и упали два вертолета, вылетевшие из Таллинна. Финская полиция подтвердила, что все находившиеся на борту вертолетов люди погибли. Среди них оказались и два крупных предпринимателя: Олег Сынаялг и Прийт Яагант.
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Финский Центр расследования несчастных случаев (OTKES) опубликовал фотографии вертолетов, которые в субботу вылетели из Таллинна и столкнулись в Финляндии, в районе города Эура. В результате аварии погибли, в том числе, известные эстонские предприниматели.
Служба спасения Финляндии сообщила, что на юго-западе страны, в районе города Эура, столкнулись и упали два вертолета, вылетевшие из Таллинна. Финская полиция подтвердила, что все находившиеся на борту вертолетов люди погибли.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.