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  • 06.06.25, 06:00

Инвесторы из Таджикистана планируют открыть производства в Нарве

В Ида-Вирумаа побывала делегация бизнесменов из Таджикистана, которые знакомились с Силламяэским портом и предприятиями промпарков IVIA в Нарве. Четверо участников нынешнего визита уже были в Ида-Вирумаа осенью прошлого года, теперь они планируют открыть в нарвском промпарке свои производства, чтобы выйти на европейский рынок.
Таджикские предприниматели и политики из Центристской партии, которые организовали их визит в Ида-Вирумаа.
  • Таджикские предприниматели и политики из Центристской партии, которые организовали их визит в Ида-Вирумаа.
  • Foto: Руслан Марк
В прошлом году сообщалось, что таджикские инвесторы хотели бы запустить ткацкое производство на Кренгольме из собственного хлопка. По словам организатора приезда делегации Олега Карпикова, эта идея до сих пор не отвергнута, но до практической реализации не дошла, в отличие от четырех других.
Четверо таджикских бизнесменов, которые приехали уже во второй раз, планируют открыть в Эстонии свои фирмы. Подробностей они пока не сообщают, известно лишь, что речь идет о четырех промышленных предприятиях в нарвском промпарке, которые будут, по сути, филиалами таджикских предприятий.

Выход на европейский рынок

Бизнес-связи с Таджикистаном начал налаживать центрист Яан Тоотс в то время, когда он был мэром Нарвы. Весной 2024 года он летал в Душанбе, где встречался в том числе с замминистра экономического развития и торговли, с руководителем Агентства по экспорту и другими чиновниками. Затем осенью прошлого года первая таджикская делегация приехала в Нарву.

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Хотя в Нарве сменилась городская власть, Яан Тоотс и другой политик-центрист, бывший вице-мэр города Олег Карпиков продолжают налаживать связи с Таджикистаном, и выступили организаторами второго визита, в котором участвовали 14 предпринимателей.
«Многие бизнесмены, которые сюда приехали, сравнивают свой бизнес с местным – насколько он будет ликвиден здесь, в Эстонии? А некоторые делегаты уже проанализировали возможности, приехали сюда с конкретными предложениями, конкретными бизнес-проектами, которые намерены реализовывать после того, как получат необходимые данные по юридическим и налоговым вопросам», – рассказал руководитель таджикской делегации Руслан Марк.
По его словам, внутренний рынок здесь маленький, и цель – производить продукцию на европейский рынок: «Для нас Нарва – это ворота в Европу».
Руслан Марк сказал также, что многие товары, произведенные в Таджикистане для внутреннего рынка, не соответствуют европейским нормам и не могут экспортироваться в ЕС напрямую. Поэтому предпринимателям, желающим продавать такие товары в ЕС, выгоднее создавать производство уже на европейской территории по европейским правилам.

Средняя Азия – Европа, транзитом через Россию

Для таджикских предпринимателей также важно, что рядом есть Силламяэский порт, и имеется доступ по железной дороге из Таджикистана и к Нарве, и к Силламяэ. По словам Марка и Карпикова, этот логистический коридор получается самым простым и дешевым для выхода сырья и товаров таджикского производства на европейский рынок. Транспортировка через порты Риги или Клайпеды дороже, пояснил Карпиков. При этом такая торговля, по его словам, не нарушит европейские санкции против РФ, поскольку через Россию товары лишь будут проходить транзитом по железной дороге.
«Таджикистан не входит в санкционный список, у нас как были политические, экономические, культурные связи с Европой, так они и продолжаются, расширяются и развиваются», – отметил Руслан Марк.
Таджикистан не входит в санкционный список, у нас как были политические, экономические, культурные связи с Европой, так они и продолжаются.
Руслан Марк
руководитель таджикской делегации
Руководитель таджикской делегации также сказал, что соглашения о сотрудничестве, достигнутые во время визита Тоотса в Таджикистан, помогут и выходу эстонских предприятий на таджикский рынок:
«У нас достаточно большой рынок. Таджикистан окружен такими странами, как Узбекистан, Киргизстан, приграничная торговля идет с тем же Афганистаном, с Пакистаном, достаточно близко Китай. Это большие страны, которые создают огромный рынок».
По словам Карпикова и Марка, они собирают группу эстонских предпринимателей, которые заинтересованы поехать на переговоры в Таджикистан в августе или сентябре этого года. Руслан Марк также считает, что есть надежда на появление в будущем более удобного авиасообщения, и тогда Таджикистан мог бы стать для жителей Эстонии новым туристическим направлением.
В октябре таджикская делегация должна была приехать в Нарву на бизнес-конференцию, однако визит пришлось отложить, поскольку делегатам не дали визы. Поездка в итоге состоялась, но позже, чем планировалось.
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