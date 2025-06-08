Назад 08.06.25, 13:37 Протесты в Лос-Анджелесе: Трамп направил Нацгвардию В Лос-Анджелесе протестуют против массового выдворения нелегальных мигрантов. Для подавления беспорядков Белый дом направил две тысячи национальных гвардейцев, пишет DW.

После рейдов вооруженных федеральных агентов против мигрантов в пятницу и субботу произошли ожесточенные столкновения между федеральной полицией и разгневанными демонстрантами.

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Президент США Дональд Трамп вечером в субботу, 7 июня, направил в калифорнийский мегаполис Лос-Анджелес 2000 бойцов Национальной гвардии на фоне новых протестов против действий федеральных властей в отношении мигрантов. Пресс-секретаря Трампа Каролин Левитт заявила, что администрация в Вашингтоне «реагирует на беззаконие, которому позволили распространиться». Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом обвинил администрацию Трампа в том, что она намеренно эскалирует напряженность своим вмешательством.

«Администрация Трампа проводит политику нулевой терпимости к преступному поведению и насилию, особенно если это насилие направлено против сотрудников правоохранительных органов», – подчеркнула Левитт. Вину за нынешнюю ситуацию она возложила на «некомпетентное» руководство Лос-Анджелеса и Калифорнии, состоящее из демократов.

Сам Трамп на своей платформе Truth Social обрушился с критикой на мэра Лос-Анджелеса Карен Басс и губернатора Калифорнии Ньюсома. При этом он использовал оскорбительное прозвище «Newscum», в котором содержится слово «scum» – «отбросы».

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«Если губернатор Гэвин 'Newscum' и мэр Карен Басс не могут справиться со своей работой – а все знают, что они не могут – тогда федеральное правительство вмешается и решит проблему», – пообещал Трамп, добавив, что власти примут меры против «беспорядков и погромщиков» так, как это необходимо.

Пентагон пригрозил отправить армию

Министр обороны США Пит Хегсет пригрозил направить в Калифорнию армию. «Если насилие продолжится, будут мобилизованы морские пехотинцы из Кэмп-Пендлтона – они находятся в состоянии повышенной боевой готовности», – предупредил он.

В последний раз Национальная гвардия направлялась в Калифорнию в 2020 году в связи с беспорядками, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции. Когда стало известно, что Белый дом планирует направить Нацгвардию в Лос-Анджелес, но приказ еще не отдан, Ньюсом выступил против этого. «Эти действия намеренно провокационные и лишь усилят напряженность», – заявил он, отметив, что штат тесно координирует действия с властями округа и города, и в настоящий момент нет необходимости в подкреплении.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс еще в пятницу резко раскритиковала действия федеральных властей против мигрантов. В ответ Том Хоуман, которому Трамп поручил организацию массовых депортаций, заявил: «Мы делаем Лос-Анджелес безопаснее. Мэр Басс должна нас поблагодарить». Замглавы ФБР Дэн Бонгино сообщил, что в ходе пятничных протестов произведено множество арестов. «Вы приносите хаос – мы приносим наручники. Закон и порядок восторжествуют», – подчеркнул он.

Беспорядки в Лос-Анджелесе

После рейдов вооруженных федеральных агентов против мигрантов в пятницу и субботу произошли ожесточенные столкновения между федеральной полицией и разгневанными демонстрантами. По сообщениям местных СМИ и публикациям в соцсетях, протесты 7 июня происходили в пригороде Парамаунт, где проживает преимущественно латиноамериканское население. Сотрудники иммиграционной службы (ICE) заняли позиции у крупного строительного магазина, возле которого рабочие обычно предлагают свои услуги.

Демонстранты забрасывали агентов различными предметами и обстреливали их петардами. Федеральные агенты применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также задержали нескольких участников протеста. Кроме того, была перекрыта часть главной автомагистрали. Группа демонстрантов сожгла флаг США. Также были сооружены баррикады из бетонных блоков и тележек из супермаркета.

Ранее, 6 июня, разгневанные демонстранты преследовали в Лос-Анджелесе колонну автомобилей ICE и забрасывали агентов яйцами. Полиция разогнала толпу при помощи светошумовых гранат. Позднее сотни демонстрантов собрались в центре города с требованием немедленного освобождения задержанных.