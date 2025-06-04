Конфликт Маска с Трампом обрушил акции Tesla

Миллиардер и глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа употреблял наркотические вещества «гораздо чаще, чем было известно ранее». Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники в окружении бизнесмена.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.