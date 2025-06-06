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  • 06.06.25, 10:11

Трамп и Маск разругались. Глава Tesla заявил, что Трамп фигурировал в «файлах Эпштейна»

Президент США Дональд Трамп и владелец Tesla и SpaceX, бывший глава Департамента эффективности правительства DOGE Илон Маск 5 июня вступили в резкий конфликт в социальных сетях. Трамп, в частности, пригрозил компаниям Маска лишением субсидий, а тот в ответ заявил, что SpaceX немедленно прекращает эксплуатацию космического корабля Dragon, пишет «Медуза».
Президент США Дональд Трамп и владелец Tesla и SpaceX, бывший глава Департамента эффективности правительства DOGE Илон Маск.
  • Президент США Дональд Трамп и владелец Tesla и SpaceX, бывший глава Департамента эффективности правительства DOGE Илон Маск.
  • Foto: Scanpix
Острая публичная фаза конфликта началась после того, как Трамп на пресс-конференции в Белом доме подверг Маска критике за его недавние нападки на законопроект республиканцев о продлении налоговых льгот и бюджете.
«Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен», – сказал Трамп. Он предположил, что глава Tesla «раздражен, потому что мы убрали стимулы для электромобильной отрасли – а это миллиарды долларов», подчеркнув, что Маск с самого начала знал «всю внутреннюю кухню» документа.
Маск ответил Трампу постом в соцсети X. Он назвал ложью свою осведомленность о деталях законопроекта, касающихся отмены льгот производителям электромобилей, а также заявил, что без его поддержки президент США не выиграл бы выборы, а республиканцам не удалось бы взять под контроль палату представителей конгресса США. «Такая неблагодарность», – отметил он.

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Трамп, в свою очередь, в соцсети Truth Social намекнул на возможность прекращения предоставления субсидий компаниям Маска. «Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета – это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого!» – написал он. Президент США также написал, что Маск «просто сошел с ума», когда Трамп попросил его уйти из правительства.
Маск в ответ на это заявил, что настало время «сбросить настоящую бомбу», и написал, что Трамп фигурировал в так называемых «файлах Эпштейна» – документах финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и в склонении их к проституции. «Это настоящая причина, почему файлы так и не были опубликованы», – написал Маск. Он не предоставил никаких доказательств своих слов.
После этого Маск заявил, что принадлежащая ему компания SpaceX перестанет эксплуатировать космический корабль Dragon. Сейчас это единственный американский корабль, с помощью которого NASA может доставлять астронавтов на МКС, не прибегая к помощи российских «Союзов».
«В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», – написал Маск. Позже, впрочем, Маск отказался от своих слов, и отметил, что не будет выводить корабль из эксплуатации.
На фоне перепалки акции принадлежащей Маску компании Tesla за три часа упали более чем на 15%. Затем они незначительно выросли, после чего продолжили резкое падение.
Илон Маск во время предвыборной гонки был одним из наиболее крупных жертвователей кампании Дональда Трампа, а сразу после избрания республиканца президентом занял должность руководителя Департамента эффективности правительства, целью которого было заявлено сокращение бюджетных расходов, в том числе путем увольнения «неэффективных» чиновников.
СМИ называли Маска «главным неизбранным лидером в мире», отмечая, что фактически он является вторым самым могущественным человеком в Белом доме. Однако деятельность бизнесмена на посту главы DOGE вызвала резкую критику, после чего их отношения с Трампом охладели.
С апреля Маск и Трамп практически перестали упоминать друг друга в соцсетях, а 30 мая владелец Tesla снял с себя полномочия главы DOGE – официально это объяснялось тем, что должность специального государственного служащего, которым он формально являлся, нельзя занимать более 130 дней в году. В этот день Трамп и Маск дали совместную пресс-конференцию, в ходе которой комплиментарно отзывались друг о друге.
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