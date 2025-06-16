Эксперты: в Европе маячит еще одно снижение процентных ставок
Аналитики уверены, что в этом году Европейский центральный банк должен еще раз снизить базовые процентные ставки, при этом представители денежно-кредитной политики дали понять, что не спешат с дальнейшим смягчением.
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, отвечающая за монетарную политику региона, не дала четких сигналов о дальнейшем снижении ставок, однако эксперты ожидают, что ставки продолжат падать.
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Согласно опросу, проведенному агентством Bloomberg после июньского и уже восьмого подряд снижения ставок, в сентябре аналитики ожидают понижения на 25 базисных пунктов. Следующее снижение опустило бы ставку по депозитам до 1,75%.
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