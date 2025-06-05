ЕЦБ вновь снизил процентные ставки

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард на сегодняшнем заседании ЕЦБ.
Foto: Dirk Claus/ECB
Аналитики ожидали этого решения, особенно после того, как во вторник Eurostat сообщил, что благодаря сильному падению цен на энергоносители инфляция в еврозоне снизилась до 1,9% – это ниже установленного ЕЦБ предела.
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