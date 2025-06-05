ЕЦБ вновь снизил процентные ставки

Генеральный директор литовского банка Artea (бывший Šiauliai) Витаутас Синиус не видит угроз для экономики Литвы. Это позитивно отразится на росте и качестве банковского портфеля и с лихвой компенсирует падение Euribor, что уже привело к снижению прибыли Artea. И даже Трамп вряд ли навредит экономике страны.