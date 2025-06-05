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  • 05.06.25, 16:15

ЕЦБ вновь снизил процентные ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил процентную ставку в 8-й раз подряд – до уровня в 2%.
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард на сегодняшнем заседании ЕЦБ.
  • Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард на сегодняшнем заседании ЕЦБ.
  • Foto: Dirk Claus/ECB
Аналитики ожидали этого решения, особенно после того, как во вторник Eurostat сообщил, что благодаря сильному падению цен на энергоносители инфляция в еврозоне снизилась до 1,9% – это ниже установленного ЕЦБ предела.
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