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  • 18.06.25, 21:33

ФРС оставила ставку без изменений, Трамп поступил бы иначе

Федеральная резервная система США ожидаемо сохранила процентную ставку на прежнем уровне. Еще до решения президент США Дональд Трамп вновь негативно отозвался о руководителе ФРС и его решениях относительно ставок.
ФРС оставила ставку без изменений, Трамп поступил бы иначе
После снижения на 100 базисных пунктов в прошлом году, ФРС четвертое заседание подряд оставляет ставку без изменений. Однако в этот раз семь членов комитета заявили, что теперь они ожидают, что целевой диапазон сохранится не прежнем уровне 4,25-4,5% в течение всего 2025 года. В марте только четыре представителя придерживались этой позиции. Восемь членов комитета по-прежнему считают, что в этом году они снизят процентные ставки на четверть пункта дважды.
Согласно новым прогнозам, рост крупнейшей экономики мира в 2025 году составит 1,4%, что значительно ниже показателя прошлого года, а безработица вырастет с текущего уровня 4,2% до 4,5%. Инфляция потребительских расходов (PCE) увеличится с апрельского показателя в 2,1% до 3%.
В марте средний прогноз предполагал рост экономики на 1,7%, повышение безработицы до 4,4% и PCE на уровне 2,7%.

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Представители ФРС указали, что тарифы Трампа могут способствовать росту инфляции и замедлению экономического роста, что в итоге может привести к стагфляции.
Трамп высказался еще до решения ФРС
Чуть ранее президент Дональд Трамп призвал ФРС к значительному снижению процентных ставок и поинтересовался, может ли он «назначить себя» на роль представителя Федеральной резервной системы.
«Мы должны снизить ставки на два процентных пункта, было бы неплохо снизить их на два с половиной пункта», — заявил президент США в среду утром. Он также добавил: «Могу ли я назначить себя в ФРС? Я бы справился с этой работой гораздо лучше, чем эти люди».
Трамп также назвал главу ФРС Джерома Пауэлла «глупым».
Первая реакция рынков на решение ФРС была спокойной.
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