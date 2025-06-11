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  • 11.06.25, 16:42

Инфляция в США подросла меньше, чем ожидалось

Инфляция в США в мае выросла на 2,4%, что меньше, чем ожидалось, несмотря на то, что торговая война президента Дональда Трампа усиливает ценовое давление.
Американский доллар немного ослаб по отношению к евро.
  • Американский доллар немного ослаб по отношению к евро.
  • Foto: Pixabay
Годовой индекс потребительских цен оказался ниже 2,5%, что прогнозировали аналитики, опрошенные Bloomberg, но выше 2,3%, зафиксированных в апреле.
Базовый показатель, который не учитывает изменения цен на продукты питания и энергоносители, остался на прежнем уровне 2,8%, вопреки ожиданиям небольшого роста.
Ожидается, что в ближайшие месяцы инфляция будет расти, что станет следствием тарифов Трампа. В настоящее время США взимают 10-процентный тариф на большинство импортных товаров, а также гораздо более высокие пошлины на товары из Китая.

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Тем не менее, ожидается, что Федеральная резервная система США на своем заседании на следующей неделе сохранит ставку на уровне от 4,25% до 4,5% из-за ожиданий дальнейшего роста инфляции.
Индекс личных потребительских расходов, показатель, на который ориентируется ФРС, в апреле снизился до 2,1%, но в ближайшие месяцы также ожидается его рост.
Рынок отреагировал на свежие данные сдержанно позитивно. Доходность государственных облигаций США незначительно снизилась, доллар ослаб на 0,3% по отношению к евро.
Американские индексы акций отреагировали в первую очередь на сообщение Трампа о том, что торговый договор с Китаем будет заключен. Но даже несмотря на это, рост был ограничен в пределах десятых процентов.
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