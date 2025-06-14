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  • 14.06.25, 11:01

Напряженность на Ближнем Востоке привела к падению фондовых рынков США

Обострившийся между Израилем и Ираном конфликт и вызванный им рост цен на сырую нефть оказали влияние и на Уолл-стрит, где основные индексы в пятницу существенно снизились.
Брокер на Нью-Йоркской фондовой бирже.
  • Брокер на Нью-Йоркской фондовой бирже.
  • Foto: AFP/Scanpix
Индекс S&P 500 закрылся на 1,13% ниже уровня четверга, в то время как индекс Nasdaq Composite упал на 1,3%, а промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,79%. Снижение индексов свело на нет все достижения этой недели.
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