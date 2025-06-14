Индекс S&P 500 закрылся на 1,13% ниже уровня четверга, в то время как индекс Nasdaq Composite упал на 1,3%, а промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,79%. Снижение индексов свело на нет все достижения этой недели.
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В последние годы Уоррену Баффету было сложно найти компании с хорошим соотношением цены и качества. Недавно он потратил 1,8 млрд долларов на семь акций, и одна из них особенно выделяется с точки зрения ценностного инвестора.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.