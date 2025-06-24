Назад 24.06.25, 11:43 Крупный предприниматель Юри Кяо: повышения налогов избили нас со всех сторон «Мы получили удары со всех сторон: нас побили налогом на автомобили, затем подоходным налогом при выплате дивидендов акционерам», — сказал председатель совета TKM Grupp Юри Кяо в передаче радио Äripäev «Kuum tool».

«Конечно, хотелось бы, чтобы дно уже прошло, но у меня ощущение, что мы просто идём по дну», – сказал крупный предприниматель Юри Кяо.

Foto: Raul Mee

Повышение налога с оборота, которое вступит в силу через неделю, больно ударит по потребителям, заявил Кяо, пояснив, что те, в свою очередь, начнут покупать меньше или будут покупать только товары по акции. Резкие повышения налогов, в том числе введение налога на автомобиль, шокируют как рынок, так и потребителей, из-за чего, по словам Кяо, с точки зрения налоговых поступлений не выиграет даже Минфин.