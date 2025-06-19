Правительство поддержало снижение автомобильного налога для семей с детьми

Семьи с детьми получат льготы при уплате автоналога. Фото иллюстративное.
Foto: Liis Treimann
По словам премьер-министра Кристена Михала, летом Министерство финансов проработает все детали налогового плана, чтобы в сентябре представить его в Рийгикогу. Михал надеется, что учесть льготу можно будет уже в конце года, передает ERR.
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С 1 июля ставка налога с оборота вырастет с 22% до 24%, и торговые сети уже предупредили, что рост цен на продукты неизбежен. Помимо этого, вырастет акциз на топливо, что приведет к подорожанию бензина. Как очередное повышение налогов повлияет на экономику Эстонии и был ли у правительства другой выход?
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.