Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,14%307,72
  • OMX Riga1,02%894,47
  • OMX Tallinn−0,06%2 091,1
  • OMX Vilnius−0,15%1 203,04
  • S&P 500−0,53%5 939,3
  • DOW 30−0,25%42 319,74
  • Nasdaq −0,83%19 298,45
  • FTSE 100−0,01%8 810,05
  • Nikkei 2250,5%37 741,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,63
  • OMX Baltic−0,14%307,72
  • OMX Riga1,02%894,47
  • OMX Tallinn−0,06%2 091,1
  • OMX Vilnius−0,15%1 203,04
  • S&P 500−0,53%5 939,3
  • DOW 30−0,25%42 319,74
  • Nasdaq −0,83%19 298,45
  • FTSE 100−0,01%8 810,05
  • Nikkei 2250,5%37 741,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,63
  • 06.06.25, 10:37

Союз отелей и ресторанов: мы думали, что начало будет лучше

Начало туристического сезона принесло больше вопросов, чем ответов: ожидания были высоки, однако реальность оказалась сложнее, отметил председатель правления Эстонского союза отелей и ресторанов (EHRL) Мадис Лайд в интервью Postimees.
Председатель правления Эстонского союза отелей и ресторанов (EHRL) Мадис Лайд.
  • Председатель правления Эстонского союза отелей и ресторанов (EHRL) Мадис Лайд.
  • Foto: Raul Mee
«Первые четыре месяца года были трудными, потому что, несмотря на рост заполняемости и увеличение доли туристов, средняя цена за номер снизилась. Мы думали, что будет лучше, но не получилось. Заполняемость действительно была выше, доля туристов и внутреннего туризма — больше, но средняя цена за номер снижалась – мы просто не могли продавать по более высокой цене», – признал Лайд.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 26.05.25, 12:50
Последние штрихи: супружеская пара из Украины открывает ресторан
В следующую субботу в Раквере откроет двери кафе-ресторан Read, пишет портал Lääne-Virumaa Uudised.
Новости
  • 17.05.25, 11:53
Эстонский ресторан быстрого питания вышел на рынок Хельсинки и строит новые планы
Компания Poke Bowl, которая занимается производством здорового фастфуда, уже открыла ресторан в Хельсинки и планирует открыть еще несколько по франшизе в Финляндии и других соседних странах, рассказал соучредитель и мажоритарный владелец компании Микк Раявер.
Новости
  • 12.05.25, 08:34
Владелец Olerex строит спа-отель за десятки миллионов. «Это было как бельмо на глазу»
«Мысль построить очень качественный, роскошный спа-центр зрела у меня в голове много лет. Я сам отсюда родом, мои родители тоже отсюда», — рассказал Андрес Линнас на празднике стропил природного спа-отеля в Уускюла, на северном берегу Чудского озера.
  • KM
Content Marketing
  • 20.05.25, 11:56
Работодателю проще повысить осведомленность сотрудника о кибербезопасности, чем самому человеку
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.

Самые читаемые

1
Новости
  • 05.06.25, 06:00
Поправка к закону вскоре еще больше осложнит доступ к магазинам в центре Таллинна
2
Новости
  • 05.06.25, 09:44
Урмас Сыырумаа готов продать Батарейную крепость
3
Новости
  • 05.06.25, 08:23
Крупные бизнесмены вложили деньги в автодельцов, на которых завели уголовное дело
4
Новости
  • 05.06.25, 11:41
Новость, ставшая шоком: спецпроверка госкомпании вызвала шквал критики
5
Новости
  • 05.06.25, 12:11
Невыплаченный миллион: гольф-клуб заключил компромисс с таинственным бизнесменом
6
Новости
  • 03.06.25, 10:59
Олег Гросс инвестировал в строительство атомной электростанции

Последние новости

Mнения
  • 06.06.25, 13:23
Делов-то: Россию затянула «Паутина», а проект шоссе до Нарвы завалился в кювет
Эпицентр
  • 06.06.25, 12:21
Äripäev в лаборатории: можно ли вместе с безделушками из Китая получить опасные вещества?
Новости
  • 06.06.25, 11:33
Эстонский производитель деревянных домов заключил в Германии крупный контракт
Новости
  • 06.06.25, 10:37
Союз отелей и ресторанов: мы думали, что начало будет лучше
Новости
  • 06.06.25, 10:11
Трамп и Маск разругались. Глава Tesla заявил, что Трамп фигурировал в «файлах Эпштейна»
Новости
  • 06.06.25, 09:33
Инфляция в мае составила 4,5%: значительнее всего подорожали продукты питания
Новости
  • 06.06.25, 09:30
ФОТО: Урмас Сыырумаа пил кофе с покидающим LHV Мадисом Тоомсалу
Биржа
  • 06.06.25, 08:46
Большой обзор: куда вложить деньги в банковском секторе?
Эксперты делятся соображениями

Сейчас в фокусе

На Пярнуском шоссе припарковаться возле магазина проблематично уже сейчас.
Новости
  • 05.06.25, 06:00
Поправка к закону вскоре еще больше осложнит доступ к магазинам в центре Таллинна
В пользу бизнесмена Тармо Лаанету оформлено несколько ипотек на участки, принадлежащие сожительнице бывшего руководителя JMV Вирго Веймана.
Новости
  • 05.06.25, 08:23
Крупные бизнесмены вложили деньги в автодельцов, на которых завели уголовное дело
Бывший руководитель Eesti Post Март Мяги недоволен внезапной проверкой.
Новости
  • 05.06.25, 11:41
Новость, ставшая шоком: спецпроверка госкомпании вызвала шквал критики
Урмас Сыырумаа на открытии ворот внутреннего двора Горжи Батарейной морской крепости в 2020 году.
Новости
  • 05.06.25, 09:44
Урмас Сыырумаа готов продать Батарейную крепость
По словам одного из владельцев Rae Golf Кристо Туллуса, никакого конфликта и не было.
Новости
  • 05.06.25, 12:11
Невыплаченный миллион: гольф-клуб заключил компромисс с таинственным бизнесменом
Генеральный директор Tesla Илон Маск назвал позором пакет мер президента США Дональда Трампа о расходах и налоговых льготах.
Биржа
  • 05.06.25, 12:57
Конфликт Маска с Трампом обрушил акции Tesla
Генеральный директор и соучредитель Wise Кристо Кяэрманн заявил, что выход на американскую биржу принесет значительную выгоду Wise и ее акционерам.
Биржа
  • 05.06.25, 11:05
Акции Wise будут торговаться на бирже в США
Светодиодная маркировка безопасности – это идеальное решение, если вам необходима долговечная и износостойкая маркировка на бетоне, стенах или других поверхностях. Зона ожидания выдачи товаров.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025