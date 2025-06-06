Назад 06.06.25, 10:37 Союз отелей и ресторанов: мы думали, что начало будет лучше Начало туристического сезона принесло больше вопросов, чем ответов: ожидания были высоки, однако реальность оказалась сложнее, отметил председатель правления Эстонского союза отелей и ресторанов (EHRL) Мадис Лайд в интервью Postimees.

Председатель правления Эстонского союза отелей и ресторанов (EHRL) Мадис Лайд.

Foto: Raul Mee

«Первые четыре месяца года были трудными, потому что, несмотря на рост заполняемости и увеличение доли туристов, средняя цена за номер снизилась. Мы думали, что будет лучше, но не получилось. Заполняемость действительно была выше, доля туристов и внутреннего туризма — больше, но средняя цена за номер снижалась – мы просто не могли продавать по более высокой цене», – признал Лайд.