Назад 27.06.25, 06:00 Рост налога - не помеха: кто-то как покупал iPhone несколько раз в год, так и продолжит После того как 1 июля ставка налога с оборота повысится с 22% до 24%, продавцы компьютеров, электроники и бытовой техники поднимут цены. «Мы не можем работать себе в убыток!» - говорят они, но не исключают, что это приведет к снижению продаж. Впрочем, тех, кто предусмотрительно купил необходимое до подорожания, не так много.

Товары с полок перед повышением цен не исчезли, но на некоторые товары спрос повысился.

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По словам менеджера по продажам Datagate Александра Иванова, в мае и первой половине июня наблюдался небольшой повышенный спрос со стороны клиентов. В основном это касалось настольных компьютеров, ноутбуков, серверного оборудования, комплектующих и сетевого решения, также много закупалось расходных материалов и периферийных устройств: картриджи/тонеры для принтеров, провода, MicroSD карточки памяти, клавиатуры, мыши и т.д.

«Некоторые мои бизнес-клиенты принимали решение ускорить закупки в рамках своего бюджета на этот год, чтобы сэкономить 2% до изменения ставок, - рассказал он ДВ. - Среди наших частных клиентов чаще всего многие спешили обновить себе бытовую технику, кухонные приборы и телевизоры». Также он заметил, что некоторые начали заранее покупать своим детям лаптопы к 1 сентября, хотя обычно приходили за ними в августе, незадолго до начала учебного года.

Впрочем, повышенный интерес к технике заметили далеко не все. Например, в интернет-магазине Frog.ee ажиотажного спроса не наблюдали. Хотя купить бытовую или садовую технику впрок перед повышением налога было бы логично, признает один из основателей и владельцев магазина Андрей Файзуллин. «Может быть это связано с тем, что недавно было другое повышение, и все сравнили с прошлым разом, что не сильно поменялась, так сказать, ситуация покупательская у людей, и уже не так сильно реагируют», – предполагает он.

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Магазин Smartech и вовсе столкнулся со снижением активности клиентов. «Спад покупок был, как всегда, на праздники, а повышенного спроса до них не было заметно», – говорит совладелец магазина Иван Белов.

Несмотря на повышение налогов Банк Эстонии снизил прогноз по инфляции. Если весной он ожидал роста цен на 6% по итогам года, то в июне говорилось уже о 5,4%. В мае индекс потребительских цен повысился на 4,5% по сравнению с маем 2024 года.

Те, кто все же решил закупиться до подорожания, могли это сделать без очередей и задержек. «Серьезного дефицита в мае-июне не наблюдалось, если мы видели большой спрос на какой то конкретный товар, то чаще всего покупали его впрок с учетом спроса. Даже дефицит новых видеокарт, который мы могли наблюдать в начале этого года, прошел, поставки все также идут, выбор есть», – говорит Иванов из Datagate. Дефицита не было и у Smartech. «Мы постоянно подключаем новых поставщиков», – объясняет Белов.

«Ждем спада в июле»

«Скорее всего, заметно будет, когда перейдем на новый налог. Все сразу станет дороже, конечно! Мы не можем в минус себе продавать», – говорит Белов из Smartech.

Продавцы уверены, что какое-то время люди предпочтут экономить именно на гаджетах. «Остальное все тоже подорожает – продукты, бензин. Людям придется больше тратить на товары первой необходимости и меньше денег останется на технику», – полагает Белов. Спада продаж в июле после повышения налога с оборота не исключает и Андрей Файзуллин из Frog.ee.

С 1 июля все сразу станет дороже! Мы не можем торговать в минус. Иван Белов совладелец магазина Smartech

Предприниматели полагают, что часть эстонских потребителей могут перейти на более дешевые модели, однако есть и другая категория, которая не откажется от любимого бренда. «Не думаю, что люди массово будут переходить на более дешевые аналоги, – замечает Белов. – В Эстонии очень сильное расслоение среди покупателей, кто-то как покупал свои iPhone несколько раз в год, так и продолжит. Но будут, конечно, и те, кто захочет купить дешевле».