Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,13%300,97
  • OMX Riga0,85%896,12
  • OMX Tallinn0,07%2 063,88
  • OMX Vilnius−0,16%1 196,63
  • S&P 5000,00%6 092,16
  • DOW 30−0,25%42 982,43
  • Nasdaq 0,31%19 973,55
  • FTSE 1000,07%8 725,23
  • Nikkei 2251,65%39 584,58
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,88
  • OMX Baltic0,13%300,97
  • OMX Riga0,85%896,12
  • OMX Tallinn0,07%2 063,88
  • OMX Vilnius−0,16%1 196,63
  • S&P 5000,00%6 092,16
  • DOW 30−0,25%42 982,43
  • Nasdaq 0,31%19 973,55
  • FTSE 1000,07%8 725,23
  • Nikkei 2251,65%39 584,58
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,88
  • 26.06.25, 08:30

Нотариальные конторы переполнены, фирмы готовятся к росту цен: повышение налогов вызвало ажиотаж

«Когда вы позвонили, я был у нотариуса, и сейчас снова туда направляюсь», — сказал член правления и маклер агентства недвижимости LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. Перед повышением НСО 1 июля у него много работы, однако не все предприниматели, предлагающие что-то на продажу, наблюдают аналогичный бум.
Глава LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.
Через пять дней налог с оборота вырастет с нынешних 22 до 24 процентов. В сфере недвижимости это привело к настолько активной весенне-летней торговле, что Ингмар Саксинг задумывался, как можно ускорить процедуру: технически, по его словам, можно было бы заверять два договора одновременно с помощью дистанционного нотариального заверения, если войти с разных устройств.
Так как со вторника сделки подорожают, все стараются успеть побывать с клиентами у нотариуса. «Мы прилагаем очень интенсивные усилия, чтобы клиент получил имущество по той цене, о которой договорились», — заметил Саксинг.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 22.06.25, 11:17
«Это серьезно»: мировой рынок нефти ожидает роста цен после ударов США по иранским объектам
Рынок нефти в течение нескольких дней пытался предугадать следующий шаг Дональда Трампа на фоне все более обостряющегося конфликта на Ближнем Востоке. Теперь американские истребители атаковали три основных ядерных объекта Ирана – шаг, который заставляет трейдеров готовиться к росту цен, но при этом оставляет открытым вопрос о дальнейшем развитии кризиса.
Новости
  • 25.06.25, 13:42
Попадание в гид Michelin увеличило интерес к эстонскому ресторану
Интерес к ресторану Hiis, получившему зелёную звезду Michelin, значительно вырос после присуждения награды: на ближайшее время осталось лишь несколько свободных мест, рассказал владелец ресторана Дааниус Аас.
Новости
  • 24.06.25, 14:02
Пивоварня Põhjala удвоила продажи безалкогольного пива. «Люди ценят вкус»
Руководитель пивоварни Põhjala Тийт Паананен рассказал, что в прошлом году компания получила рекордную прибыль, и основной рост пришёлся именно на безалкогольные напитки. Нынешнее пасмурное лето, однако, ставит перед компанией новые вызовы.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.

Самые читаемые

1
Новости
  • 24.06.25, 11:43
Крупный предприниматель Юри Кяо: повышения налогов избили нас со всех сторон
«Мы идем по дну»
2
ТОП
  • 25.06.25, 08:24
ТОП самых влиятельных: в мире бизнеса на первое место вышел новый игрок
Как принималось решение об уходе Enefit Green с биржи и покупке городка Ülemiste
3
Интервью
  • 25.06.25, 08:48
Дефицит инженеров в Ида-Вирумаа обострится по мере роста новой промышленности
4
Новости
  • 25.06.25, 09:34
Бывший мэр Таллинна Кылварт живет на 2000 евро в месяц
5
Подсказка
  • 25.06.25, 06:00
Дарить жилье или передавать по наследству: что дешевле и как не оказаться на улице?
6
Новости
  • 25.06.25, 11:12
Телефоны Sony исчезли с прилавков эстонских магазинов

Последние новости

Биржа
  • 26.06.25, 11:10
Акции Nvidia достигли нового рекорда
Новости
  • 26.06.25, 09:55
В Таллинне вот-вот сменится власть
Эпицентр
  • 26.06.25, 09:27
Застройщики о дефиците доступного жилья в Таллинне: если бы городские власти пошевелились, цены бы снизились
Как сделать квартиры более доступными? Варианты есть!
Новости
  • 26.06.25, 08:30
Нотариальные конторы переполнены, фирмы готовятся к росту цен: повышение налогов вызвало ажиотаж
Азбука налогов: что уже произошло и что ждет впереди
Подсказка
  • 26.06.25, 07:00
Суд: арест банковских счетов не всегда означает остановку бизнеса
Новости
  • 26.06.25, 06:00
Драма в Копли и улица миллионеров: кто и зачем придумал «таллиннский дом»?
Биржа
  • 25.06.25, 17:53
Вкус биржи: ФРС философски созерцает, ИИ подло не растет
Новости
  • 25.06.25, 17:03
Volvo CE покупает дилеров в рамках гигантской сделки

Сейчас в фокусе

Гуйдо Пярнитс.
ТОП
  • 25.06.25, 08:24
ТОП самых влиятельных: в мире бизнеса на первое место вышел новый игрок
Как принималось решение об уходе Enefit Green с биржи и покупке городка Ülemiste
Михаил Кылварт.
Новости
  • 25.06.25, 09:34
Бывший мэр Таллинна Кылварт живет на 2000 евро в месяц
По договору дарения недвижимость передается одаряемому сразу же, и он становится новым владельцем после внесения записи в крепостную книгу.
Подсказка
  • 25.06.25, 06:00
Дарить жилье или передавать по наследству: что дешевле и как не оказаться на улице?
Eesti Loto провела рекламную кампанию с участием музыканта Томми Кэша. Фото взято с сайта компании.
Новости
  • 24.06.25, 15:25
Глава Eesti Loto – о кампании с Томми Кэшем: мы были настолько незаметны, что это стало шоком
Среди попавших под санкции Украины – известный эстонский бизнесмен Хиллар Тедер.
Новости
  • 23.06.25, 08:00
Украина ввела санкции против трех эстонских бизнесменов
«Это попытка незаконно присвоить имущество»
Дааниус Аас (в центре), владелец ресторана, получившего зеленую звезду Michelin.
Новости
  • 25.06.25, 13:42
Попадание в гид Michelin увеличило интерес к эстонскому ресторану
«Конечно, хотелось бы, чтобы дно уже прошло, но у меня ощущение, что мы просто идём по дну», – сказал крупный предприниматель Юри Кяо.
Новости
  • 24.06.25, 11:43
Крупный предприниматель Юри Кяо: повышения налогов избили нас со всех сторон
«Мы идем по дну»
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025