Назад 26.06.25, 08:30 Нотариальные конторы переполнены, фирмы готовятся к росту цен: повышение налогов вызвало ажиотаж «Когда вы позвонили, я был у нотариуса, и сейчас снова туда направляюсь», — сказал член правления и маклер агентства недвижимости LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. Перед повышением НСО 1 июля у него много работы, однако не все предприниматели, предлагающие что-то на продажу, наблюдают аналогичный бум.

Через пять дней налог с оборота вырастет с нынешних 22 до 24 процентов. В сфере недвижимости это привело к настолько активной весенне-летней торговле, что Ингмар Саксинг задумывался, как можно ускорить процедуру: технически, по его словам, можно было бы заверять два договора одновременно с помощью дистанционного нотариального заверения, если войти с разных устройств.

Так как со вторника сделки подорожают, все стараются успеть побывать с клиентами у нотариуса. «Мы прилагаем очень интенсивные усилия, чтобы клиент получил имущество по той цене, о которой договорились», — заметил Саксинг.