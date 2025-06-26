Нотариальные конторы переполнены, фирмы готовятся к росту цен: повышение налогов вызвало ажиотаж

«Когда вы позвонили, я был у нотариуса, и сейчас снова туда направляюсь», — сказал член правления и маклер агентства недвижимости LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. Перед повышением НСО 1 июля у него много работы, однако не все предприниматели, предлагающие что-то на продажу, наблюдают аналогичный бум.
Через пять дней налог с оборота вырастет с нынешних 22 до 24 процентов. В сфере недвижимости это привело к настолько активной весенне-летней торговле, что Ингмар Саксинг задумывался, как можно ускорить процедуру: технически, по его словам, можно было бы заверять два договора одновременно с помощью дистанционного нотариального заверения, если войти с разных устройств.
Так как со вторника сделки подорожают, все стараются успеть побывать с клиентами у нотариуса. «Мы прилагаем очень интенсивные усилия, чтобы клиент получил имущество по той цене, о которой договорились», — заметил Саксинг.
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