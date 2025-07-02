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  • 04.07.25, 06:00

Бывший вытрезвитель хотят расширить втрое и заселить: «Сотрудничество с управой скорее сложное»

Застройщик Rand & Tuulberg инициировал детальную планировку участка на улице Висмари, 13, у парка Фальги. Согласно эскизу, существующее здание, много лет служившее таллиннским вытрезвителем, будет реконструировано под жилье и магазины и расширено, а во дворе появятся новые дома с подземной парковкой и убежищем.
Заброшенное здание на улице Висмари, 13 собирается реконструировать Rand & Tuulberg. До сих пор, по словам члена правления фирмы, с планировкой были сложности, однако он возлагает особые надежды на перемены в мэрии.
  • Заброшенное здание на улице Висмари, 13 собирается реконструировать Rand & Tuulberg. До сих пор, по словам члена правления фирмы, с планировкой были сложности, однако он возлагает особые надежды на перемены в мэрии.
  • Foto: Алексей Шишкин
Здание на Висмари, 13 было построено в XIX столетии в качестве бани. Многим горожанам оно памятно под адресом советской эпохи: улица Мичурина, 13. Во времена СССР в постройке располагался таллиннский вытрезвитель. После его закрытия в начале 1990-х здание долгое время пустовало. Согласно данным крепостной книги, в декабре 2017 года постройку приобрело AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg. В мае нынешнего года в пустующем доме произошел пожар.
Как сообщила ДВ представитель департамента городского планирования Таллиннской управы Анжелика Лебедев, 4 февраля этого года распоряжением горуправы была инициирована детальная планировка двух соседних участков Висмари, 13 и Висмари, 13с. Сейчас идет разработка планировки, на рассмотрение в Департамент градостроительства она еще не представлена.
Согласно эскизу планировки, доступному в базе данных таллиннской мэрии, существующее на участке Висмари, 13 двухэтажное здание предполагается реконструировать в жилой дом с коммерческими помещениями на первом этаже, с созданием полезной площади в мансарде. Во дворе, на участке 13с планируется построить два небольших жилых корпуса высотой до 4 этажей, а за ними в глубине участка – создать зеленую зону отдыха площадью 800 квадратных метров. Еще одна новая зона отдыха может появиться перед зданием на месте существующей парковки, но она не входит в зону разрабатываемой сейчас детальной планировки.

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По результатам детальной планировки участки 13 и 13с предполагается объединить в один. Проектные работы выполняет компания K-Projekt AS, ранее работавшая над проектами квартала Ротерманна и Юлемисте-сити, а также разработавшая план улично-дорожной сети для Porto Franco.
Из переписки застройщика с отделом детальных планировок можно узнать и некоторые дополнительные подробности о проекте. В частности, упоминается ориентировочное число квартир в будущем комплексе – 39, а также подземная парковка на несколько десятков машиномест под ним, совмещенная с требуемым по обновленным стандартам убежищем.
Основной участок под новую застройку по улице Висмари, 13с расположен со стороны двора. Сейчас он используется в качестве парковки.
  • Основной участок под новую застройку по улице Висмари, 13с расположен со стороны двора. Сейчас он используется в качестве парковки.
  • Foto: Алексей Шишкин
В одном из обращений, предшествовавших инициации детальной планировки в 2024 году, компания Rand & Tuulberg указывала, что процесс согласования условий застройки для рассматриваемой территории затянулся – он длится уже 7 лет – и сопровождается постоянным изменением требований. Отмечалось, что на этапе подготовки эскиза от застройщика требовали проведения архитектурного конкурса, однако на нынешнем этапе планирования это требование было снято. Также обращалось внимание на то, что изначально было согласовано строительство четырехэтажных зданий, однако позднее было выдвинуто требование ограничиться максимум тремя этажами.
Сложности проектирования подтвердил ДВ член правления строительной компании, ведущий проект на Висмари, 13, Янно Мерилоо.
«Поскольку с момента покупки участка в декабре 2017 года прошло уже довольно много времени, мы не хотим давать никаких прогнозов – ни финансовых, ни по срокам – относительно дальнейшего хода проекта. Сотрудничество до сих пор было трудоемким и скорее сложным, но мы надеемся, что при успешной реализации планов относительно изменений в нынешней городской управе ситуация улучшится, – отметил Мерилоо. – Очень хотелось бы верить, что начатое этой зимой производство по детальной планировке Висмари, 13 дойдет до утверждения в максимально короткие сроки, поскольку городские власти публично заявляли о необходимости ускорения процедур детального планирования».
Конкуренция в Кассисаба
В последние годы в соседних кварталах несколько других застройщиков уже реализовали точечные проекты малоэтажной застройки. Так, в марте 2025 года завершилось строительство проекта Kassisaba Ridaelamud от застройщика Krauss Kinnisvara OÜ на улице Лооде, 10. В мае нынешнего года тот же застройщик сдал в эксплуатацию жилой дом Adamsoni butiikmaja на улице Адамсони, 10. На улице Луйзе, 24 в этом году завершились работы над двумя домами проекта «Луйзенталь Бутик» от Capital Mill OÜ.
Маклер Uus Maa Maakri Марина Ходус в беседе с ДВ отметила, что цена квадратного метра нового жилья в этой локации сегодня стартует с отметки в 4500 евро. «Кассисаба сегодня – популярный район. Его часто сравнивают даже с Каламая. У них похожая архитектура и атмосфера, оба микрорайона расположены близко к центру. Очень часто, те кто рассматривает жилье в Каламая, смотрят и на Кассисаба и наоборот», – отметила Ходус.
По ее словам, включение в проект исторического здания не повлияет негативно на его привлекательность. К потенциальным недостаткам Ходус отнесла скорее соседство с загруженной магистралью – бульваром Тоомпуйестеэ. При этом маклер Uus Maa Maakri напомнила, что несколько лет назад другой застройщик, Endover Kinnisvara, уже провел реновацию соседних с Висмари, 13 домов – Тоомпуйестеэ, 13 и 13-2. Сегодня все квартиры в них распроданы.
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