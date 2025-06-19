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  • 19.06.25, 16:00

Из военкомата в дорогое жилье? Проект семьи Берман у «главной улицы» стартует в течение двух лет

Крупнейшие совладельцы промышленного концерна BLRT Игорь и Марк Берманы планируют в течение двух лет запустить проект реконструкции здания бывшего военного комиссариата Таллинна на Нарвском шоссе, 8 в коммерческую недвижимость. Но проект будет обставлен большим числом ограничений.
Здание военного комиссариата на Нарвском шоссе, 8 было построено в 1956 году. Оно было частью так и не осуществленного плана парадной магистрали в «сталинском» стиле от площади Виру до улицы Пронкси. Сейчас город возвращается к проекту «главной улицы» в новой конфигурации.
  • Здание военного комиссариата на Нарвском шоссе, 8 было построено в 1956 году. Оно было частью так и не осуществленного плана парадной магистрали в «сталинском» стиле от площади Виру до улицы Пронкси. Сейчас город возвращается к проекту «главной улицы» в новой конфигурации.
  • Foto: Алексей Шишкин
Монументальное пятиэтажное здание на Нарвском шоссе, 8 было построено в 1956 году для Таллиннского военного комиссариата Советской армии, с восстановлением независимости оно досталось эстонскому Министерству обороны.
В 2023-2024 году Центр оборонных инвестиций провел серию аукционов в попытке продать уже не используемую постройку – сделать это удалось только с четвертой попытки. В конце прошлого года новым собственником здания стала компания Siamco Invest, принадлежащая крупнейшим акционерам промышленного концерна BLRT Игорю и Марку Берманам. Она приобрела здание за 1,29 млн евро при начальной цене в 800 000. Тогда же решением мэра участок был переведен из статуса земель оборонного назначения в разряд территорий под коммерческую недвижимость.
«Будущее здания пока остается открытым. Сегодня мы рассматриваем различные варианты и уточняем сценарии, в том числе возможность строительства квартир. Проект, как ожидается, перейдет в фазу девелопмента в течение двух лет», – рассказал ДВ Ивар Пийрсалу, директор по развитию недвижимости BLRT Grupp.

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Площадь застройки на участке сейчас – 240 м², общая полезная площадь помещений – 854,9 м². В период проведения аукционов целый ряд претендентов, в том числе известные застройщики Endover и Kraus Kinnisvara, обращались в Таллиннскую мэрию с запросом об ограничениях, действующих для будущей реконструкции.
Отвечая на вопросы претендентов, руководитель департамента городского планирования Мартин Карро осенью 2024 года разъяснял, что использование и реконструкция здания под жилье или коммерцию возможны и допустимы, но только с учетом архитектурной ценности здания и его расположения в значимом градостроительном контексте.
Хотя дом на Нарвском шоссе, 8 не числится в реестре памятников старины, требования к будущему проекту будут крайне жесткими:
  • Следует использовать материалы, соответствующие времени постройки, а также применять традиционные строительные и отделочные технологии.
  • Объемное утепление фасадов не допускается, поскольку это нарушит архитектурную целостность и скроет декоративные элементы, такие как карнизы и лепнина.
  • Не разрешается использовать материалы, имитирующие терразитовую штукатурку; цветовое решение должно быть максимально приближено к оригинальному.
  • Допускается обустройство мансардного этажа, включая установку новых слуховых окон на тех скатах крыши, где их нет, при условии, что они будут симметричны и стилистически соответствуют уже имеющимся.
  • Конек крыши может быть незначительно поднят – до одного метра – если это необходимо для обеспечения высоты помещений, при сохранении линии карниза и свеса.
  • Надстройка дополнительных этажей не разрешается, так как это нарушит первоначальный архитектурный облик здания.
Мартин Карро также обращал внимание, что здание занимает практически весь участок, а потому даже после реконструкции независимо от предполагаемого будущего назначения у него не будет парковочных мест.
Из экспертного заключения Ингрид Рууди и Ярмо Кауге (MTÜ Flugfische) по ценности здания на Нарвском шоссе, 8, выполненного в 2020 году:
«Представительное административное здание и примыкающий к нему жилой дом вероятно спроектированы одновременно одним автором. Они составляют часть спроектированной Мартом Портом в 1953 году парадной магистрали, которая должна была соединить неосуществленную центральную площадь (в районе площади Виру – прим. ред.) с улицей Пронкси. Пятиэтажное массивное здание, выступающее за уличную линию, образует вместе с домами напротив, на Нарвском шоссе 9 и 9с, своего рода ворота – пропилеи, хорошо отражающие стремление сталинской архитектуры и градостроительства к “вечности“ в духе Древнего Рима. Это одно из самых богато украшенных зданий на этом отрезке шоссе».

Главная улица – не минус

Старший маклер Arco Vara Kinnisvarabüroo Максим Макеев обращает внимание, что сейчас столичные власти вернулись к так называемому проекту «главной улицы» Таллинна. Зона ее проектирования расположена как раз от пересечения Нарвского шоссе с улицами Йыэ и Пронкси до площади Вабадузе, в непосредственной близости от Нарва мнт., 8, что, по мнению маклера, не снижает, а увеличивает привлекательность будущего проекта.
«Уверен, что нормы шума в этом месте будут соблюдены, есть технологии, позволяющие избежать неудобств, – скажем, трехслойные окна. На Тартуском шоссе сейчас возникает много новых проектов – и проблемой шум не становится, – рассуждает Макеев. – Проект “главной улицы”, хоть он и спорный, может сделать этот район популярнее».
По словам маклера, сегодня в «супер-локациях» цена на жилье в Таллинне может достигать 7-10 тысяч евро за квадратный метр. «Так что и для Нарва мнт., 8 диапазон в 5-6 тысяч евро за метр абсолютно реален», – прогнозирует Макеев. Он также полагает, что хотя отсутствие парковочных мест на самом участке является для проекта недостатком, девелопер наверняка сделает все возможное, чтобы найти способ обеспечить потенциальных покупателей и арендаторов стоянками.
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