Назад 07.07.25, 14:01 БРИКС раскритиковал пошлины Трампа. Трамп в ответ пригрозил новыми пошлинами На фоне критики государствами БРИКС «односторонних тарифных и нетарифных мер» президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в воскресенье, 6 июля, пригрозил ввести дополнительные тарифные сборы для стран, которые поддержат «антиамериканскую политику» этой организации, передает DW.

Президент США Дональд Трамп.

Foto: Scanpix

«Любая страна, присоединившаяся к антиамериканской политике БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом в размере 10%. Исключений из этой политики не будет», – написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Ранее в тот же день страны БРИКС по итогам саммита в Рио-де-Жанейро опубликовали декларацию с выражением «серьезной озабоченности ростом числа односторонних тарифных и нетарифных мер, которые искажают торговлю и не соответствуют правилам ВТО». Такие меры «грозят дальнейшим сокращением мировой торговли и нарушением глобальных цепочек поставок», что «может усугубить существующие экономические диспропорции и повлиять на перспективы глобального экономического развития», говорилось в документе.

Ни США, ни Дональд Трамп не упомянуты в нем напрямую. Однако «это явный политический залп, направленный против обитателя Пенсильвания-авеню, 1600», указало агентство AFP, сообщая о декларации. По этому адресу в Вашингтоне находится администрация США.

Статья продолжается после рекламы

Штрафные пошлины администрации Трампа

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил 6 июля, что американская администрация намерена с 1 августа вернуть таможенные пошлины для стран, с которыми у Вашингтона не будет достигнуто прогресса в торговых переговорах. Речь идет о сборах, которые Трамп анонсировал еще 2 апреля, но затем отложил. Сейчас применяется базовая ставка тарифа в 10%, однако некоторым странам грозят пошлины в несколько раз больше. С Китаем, входящим в БРИКС, США уже достигли временного соглашения о снижении взаимных пошлин со 120-140% до 10-30%.

В конце 2024 года Дональд Трамп грозил государствам БРИКС пошлинами в размере 100%, если организация создаст свою валюту в качестве альтернативы доллару. «Нет ни малейшего шанса, что БРИКС заменит американский доллар в международной торговле. Любая страна, которая попытается это сделать, может сразу помахать рукой Америке», предупредил президент США, открыто намекнув на то, что закроет странам БРИКС доступ к американскому рынку.

О намерении создать «международную резервную валюту» на основе корзины валют БРИКС заявлял в 2022 году президент России Владимир Путин, однако впоследствии он сообщил, что государства организации к этому «не готовы».

Какие страны входят в БРИКС

БРИКС первоначально был объединением четырех государств – Бразилии, России, Индии и Китая. В 2010 году к ним присоединилась Южно-Африканская Республика, в начале 2024 года в группу вступили Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты, позднее – Индонезия. AFP отмечает, что теперь в странах блока живет примерно половина всего населения земного шара, а совокупный объем их экономики достиг 40% от общемировой.