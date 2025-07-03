Эстонский рынок сделок, готовившийся к буму, столкнулся с суровой реальностью

Партнер юридической фирмы Ellex Raidla Свен Папп не прогнозирует для эстонской экономики и рынка сделок ни хорошего, ни плохого. «Вероятно, и то, и другое останется примерно на том же уровне, что и в 2024 году, а оживления экономики и рынка сделок мы, к сожалению, будем ожидать до 2026 или даже 2027 года».
Foto: Liis Treimann
Хотя наибольшее количество сделок за последние четыре квартала, 52, было зафиксировано в последнем квартале, активность на рынке сделок осталась низкой, показывает отчет Ellex Raidla.
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