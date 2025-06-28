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  • 28.06.25, 12:29

США прекращают торговые переговоры с Канадой

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 27 июня, объявил о «немедленном» прекращении переговоров о торговле с Канадой. В качестве причины Трамп указал на введенный Оттавой налог для американских технологических компаний, назвав его «неприкрытой атакой» на США, передает DW.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни.
  • Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни.
  • Foto: Scanpix
«Учитывая этот вопиющий налог, мы немедленно прекращаем все переговоры о торговле с Канадой. Мы сообщим Канаде о тарифе, который они будут платить за ведение бизнеса с США, в течение следующих семи дней», – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Закон о новом налоге для технологических компаний – таких как Amazon, Google, Uber, Airbnb и других – начнет действовать в Канаде 30 июня. Американские компании должны будут платить 3% от дохода с цифровых услуг для канадских пользователей. Речь идет о миллиардах долларов.
Вашингтон в марте текущего года ввел 25-процентные пошлины на различные товары из Канады, в частности сталь, алюминий, автомобили. Оттава ответила зеркальными 25-процентными пошлинами на американские товары.

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