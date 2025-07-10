BLRT резко увеличил прибыль, но выплачивать дивиденды не планирует

Судостроительные компании Baltic Workboats и принадлежащая концерну BLRT Western Baltija Shipbuilding подписали контракт с государственным предприятием Бельгии Vloot DAB на строительство корпуса 80-метрового судна.
«Дочки» эстонской Elme Messer Gaas в 2024 году принесли России миллионы налоговых поступлений. «Сделка по продаже этих активов по-прежнему находится на рассмотрении российских государственных органов», – объясняет директор Elme Messer Gaas Эдуард Виркунен.
У Эстонии появилась новая цель – стать ведущим центром переоборудования судов в балтийском регионе. По инициативе Министерства климата запускается новая мера поддержки, направленная на привлечение сюда проектов, совокупная стоимость которых может достичь 170 миллионов евро.