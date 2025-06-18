Конец большой войны: Берманы выкупили акции BLRT Grupp у акционеров, требовавших дивиденды

Теперь Федору Берману (слева), его брату Игорю и сыну Марку принадлежит более 98% акций BLRT Grupp.
Foto: Рауль Меэ
Сумму сделки стороны не раскрывают. Äripäev, составляя последний ТОП богачей, оценивал сменивший ныне собственника пакет акций (46%) в 200 миллионов евро. Как утверждает издание, в реальности он был выкуплен семьей Берман за сумму около 20 миллионов евро. Нераспределенная прибыль BLRT Grupp по состоянию на конец 2023 года составила примерно 419 миллионов евро.
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Несколько лет назад концерн BLRT продал 50% акций топливной компании Dekoil OÜ кипрской компании, получив при этом большой убыток. Затем эта доля была продана Игорю и Марку Берманам (брат и сын Федора Бермана - ред.), которые недавно выкупили оставшиеся 50% акций Dekoil OÜ.
Более десяти лет между крупнейшими акционерами промышленного концерна BLRT Grupp тянется конфликт из-за отказа мажоритарных владельцев платить дивиденды. В то же время семья Берманов переместила из концерна в свои личные компании ценную недвижимость и долю в топливной фирме, которая уже успела назначить дивиденды для своих владельцев.
По словам акционера BLRT Grupp Валерия Коваленко, сложно оценить необходимость покупки концерном новых компаний, поскольку его руководство не советуется с миноритариями при принятии решений. По словам Коваленко, BLRT не распределяет прибыль уже 30 лет, и новые инвестиции – способ обосновать невыплату дивидендов.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.