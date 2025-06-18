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  • 18.06.25, 11:50

Конец большой войны: Берманы выкупили акции BLRT Grupp у акционеров, требовавших дивиденды

Завершилось противостояние, длившееся 14 лет: Федор, Игорь и Марк Берманы выкупили акции у акционеров, требовавших от концерна выплаты дивидендов.
Теперь Федору Берману (слева), его брату Игорю и сыну Марку принадлежит более 98% акций BLRT Grupp.
  • Теперь Федору Берману (слева), его брату Игорю и сыну Марку принадлежит более 98% акций BLRT Grupp.
  • Foto: Рауль Меэ
Сумму сделки стороны не раскрывают. Äripäev, составляя последний ТОП богачей, оценивал сменивший ныне собственника пакет акций (46%) в 200 миллионов евро. Как утверждает издание, в реальности он был выкуплен семьей Берман за сумму около 20 миллионов евро. Нераспределенная прибыль BLRT Grupp по состоянию на конец 2023 года составила примерно 419 миллионов евро.
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