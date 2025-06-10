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  • 10.06.25, 13:28

Baltic Workboats и BLRT строят для Бельгии судно за 55 млн евро

Судостроительные компании Baltic Workboats и принадлежащая концерну BLRT Western Baltija Shipbuilding подписали контракт с государственным предприятием Бельгии Vloot DAB на строительство корпуса 80-метрового судна.
По словам владельца и руководителя Baltic Workboats Маргуса Ванаселья, данный проект является важной вехой для компании.
  • По словам владельца и руководителя Baltic Workboats Маргуса Ванаселья, данный проект является важной вехой для компании.
  • Foto: Andras Kralla
Компании сообщили, что судно будет иметь длину 80 метров и ширину 13,3 метра, и будет спроектировано так, чтобы сохранять скорость до 14 узлов в сложных морских условиях, где высота волн может достигать 2,8 метра.
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