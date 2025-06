Назад 10.06.25, 06:00 «Внучки» BLRT Grupp принесли российскому бюджету миллионы евро «Дочки» эстонской Elme Messer Gaas в 2024 году принесли России миллионы налоговых поступлений. «Сделка по продаже этих активов по-прежнему находится на рассмотрении российских государственных органов», – объясняет директор Elme Messer Gaas Эдуард Виркунен.

Здание «внучки» BLRT российской «Елме Мессер К» в Калининграде.

Foto: Скриншот GoogleMap

Российские компании «Елме Мессер Рус» и «Елме Мессер К» – «дочки» Elme Messer Gaas и «внучки» BLRT Grupp – продолжают работать, получать миллионную выручку и платить налоги в России. Их отчисления в российский бюджет и внебюджетные фонды только за 2024 год составили почти 170 миллионов рублей, что по текущему курсу составляет 1,9 млн евро. А за три года войны это 393 миллиона рублей или 4,5 млн евро.

Еще в 2023 году в BLRT говорили , что компания продала российскую дочернюю компанию и «сделка находится на утверждении государственных органов Российской Федерации». Elme Messer Gaas уже не контролирует компанию и не имеет полномочий управлять ее финансовой и операционной политикой, поясняла тогда ДВ пресс-секретарь BLRT Карина Конд. О том, что российский Минпромторг отказывает Elme Messer Gaas в разрешении на продажу активов в России, сообщала со ссылкой на источники и в октябре 2023 года и российская пресса.

Однако следующий год показал, что компания продолжает получать от эстонского собственника оборотные средства, ее долги перед Elme Messer Gaas растут. Состояние и отчисления компаний видно по российской отчетности, опубликованной на официальном сайте российской налоговой, где публикуются данные компаний. Обе компании по российским меркам не очень крупные, относятся к малым и средним предприятиям.

«Елме Мессер К», зарегистрированная в Калининграде, занимается производством промышленных газов (24% выручки), а также торгует ими и газосварочным оборудованием (76% выручки).

«Елме Мессер Рус» зарегистрирована в деревне Моглино Псковской области – там она пользуется льготами особой экономической зоны. У компании в августе 2023 года заработал завод по разделению воздуха и производству газов. На постройку компания брала кредиты у ВТБ и Фонда развития промышленности, как сказано в отчете, оба займа погашены. У обеих компаний остались другие займы, взятые до войны в ВТБ, – они выступают поручителями друг друга, в залоге у банка находится их оборудование. Но с кредиторами из «недружественных стран» компании не расплатились «в связи с невозможностью перевода денежных средств».

У «Елме Мессер Рус» кредит был взят на закупку основных средств и вместе с процентами долг составляет более 120 млн рублей или 1,3 млн евро. Еще раньше компания взяла у Elme Messer Gaas в кредит 9,6 млн евро. Ни тело займа, «ни накопленные проценты на сумму 1 504 тыс. евро в текущем году не погашались», пишет компания в отчете за 2024 год. Итого эстонская компания не получила уже более 11 млн евро. Зато получила от «дочки» товара на 792 000.

Другая компания, «Елме Мессер К», получила от эстонского собственника полуприцепы для хранения и доставки газа на 890 000 евро. Деньги она тоже пока вернуть не может.

Скриншот Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Елме Мессер К» за 2024 год.

Всего от эстонской Elme Messer Gaas российская «Елме Мессер К» получила товаров и оборудования на 1,6 млн евро. В предыдущие годы она также брала взаймы у собственника 3,5 млн евро и не выплатила ни тело этого кредита, ни проценты, которые уже составляют 400 000 евро.

«Дочка» Elme Messer Gaas получила льготный кредит на строительство завода под Псковом от Фонда развития промышленности (ФРП) на сумму примерно 7 миллионов евро в 2020 году. Общая стоимость проекта тогда оценивалась примерно в 30 миллионов евро, срок окупаемости – семь лет. Elme Messer Gaas – совместное предприятие концерна BLRT Grupp AS и немецкой Messer Group, которое занимается производством и продажей промышленных, медицинских и пищевых газов и газовых смесей в странах Балтии, России и Украине. В 2014 году Elme Messer Gaas присвоен статус уполномоченного субъекта экономической деятельности Евросоюза (АЕО), предоставляющий компании возможность прохождения пограничных формальностей и перевозки товаров через границу Евросоюза в значительно упрощенном порядке. Elme Messer Gaas основана в 1999 году и принадлежит в равных долях BLRT Grupp (Эстония) и Messer Group (Германия).

У эстонского собственника дела при этом идут хорошо. Прибыль по итогам 2023 года составил 19,5 млн евро, после 17 млн евро в 2022 году (за последний год отчета пока нет). Дочерняя Auvere Gaas получила 6,6 млн евро из Фонда справедливого перехода на строительство завода под Нарвой.

«Сделки, совершенные после вторжения России в Украину, были направлены на завершение уже имевшихся на тот момент обязательств, при условии, что Elme Messer Gaas AS соблюдает все действующие санкционные режимы и нормативные ограничения», – ответил ДВ директор AS Elme Messer Gaas Эдуард Виркунен.

«В ответ на военное вторжение России в Украину и в связи с последовавшими санкциями, введенными рядом юрисдикций, включая ЕС и США, Elme Messer Gaas AS пересмотрела свою способность осуществлять контроль над дочерними структурами в России. На 30 июня 2022 года было принято решение о прекращении консолидации российских компаний. Elme Messer Gaas AS соблюдает все действующие санкционные режимы и нормативные ограничения, – объясняет Виркунен. – Российские активы были проданы, однако сделка по-прежнему находится на рассмотрении государственных органов Российской Федерации под контролем немецких адвокатов, обеспечивающих юридическое сопровождение процедуры. Elme Messer Gaas AS не участвует в управлении деятельностью данных компаний. Полное юридическое завершение сделки ожидается после утверждения со стороны правительственной комиссии при Минфине России. Прекращение консолидации привело к убытку в размере 1,9 млн евро на уровне материнской компании и исключению активов на сумму 31,8 млн евро. Кроме того, дебиторская задолженность, в том числе предоставленные ранее кредиты, была переоценена с учетом взыскания, что повлекло списание в размере 14,0 млн евро».