Эстонский производитель «комнат тишины» откроет завод в США
Эстонский производитель звукоизолированных кабин Silen откроет в следующем году сборочный завод в США, несмотря на то что повышение таможенных пошлин вызвало неопределенность как среди производителей, так и среди дистрибьюторов.
Руководитель Silen Эндрус Арге с звукоизолированной кабиной в США.
Foto: Silen
Целью создания завода не является смягчение воздействия пошлин, а скорее улучшение скорости поставок, сообщил руководитель компании Эндрус Арге. «В США скорость – это конкурентное преимущество: клиент ждет решение здесь и сейчас, а не неделями», – пояснил Арге в заявлении. Точное местоположение завода Silen пока раскрыть не готова, однако цель в том, чтобы двери открылись в 2026 году.
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«Работая на эстонском рынке, вы даже не представляете, насколько больше рынок США и находящиеся там коммерческие помещения», – заявил Эндрус Арге, основатель и генеральный директор производителя комнат тишины Silen.
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