Назад 23.07.25, 10:22 Тарифы Трампа снизили доходы автопроизводителя на миллиард долларов, акции падают Прибыль американского автопроизводителя General Motors во втором квартале снизилась на 1,1 миллиарда долларов из-за тарифов, однако компания все же превзошла ожидания аналитиков благодаря сильным продажам своих основных бензиновых пикапов и внедорожников.

После публикации результатов за второй квартал акции автопроизводителя General Motors начали снижаться.

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Крупнейший автопроизводитель США по объему продаж сообщил, что в третьем квартале ожидает дальнейшее усиление влияния тарифов и подтвердил прежнюю оценку, что встречный ветер в торговле угрожает сократить прибыль на сумму от 4 до 5 миллиардов долларов.