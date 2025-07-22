Тарифы Трампа снизили доходы автопроизводителя на миллиард долларов, акции падают
Прибыль американского автопроизводителя General Motors во втором квартале снизилась на 1,1 миллиарда долларов из-за тарифов, однако компания все же превзошла ожидания аналитиков благодаря сильным продажам своих основных бензиновых пикапов и внедорожников.
После публикации результатов за второй квартал акции автопроизводителя General Motors начали снижаться.
Foto: Reuters/Scanpic
Крупнейший автопроизводитель США по объему продаж сообщил, что в третьем квартале ожидает дальнейшее усиление влияния тарифов и подтвердил прежнюю оценку, что встречный ветер в торговле угрожает сократить прибыль на сумму от 4 до 5 миллиардов долларов.
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