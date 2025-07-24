Назад 24.07.25, 15:53 ЕЦБ нажал на тормоз: процентные ставки остались без изменений Как и ожидалось, Европейский центральный банк оставил в июле процентные ставки без изменений.

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Впервые за более чем год Европейский центральный банк решил не изменять процентные ставки. Экономисты ожидают, что следующее снижение ставки по депозитам произойдет в сентябре, после чего она останется на достигнутом уровне.