ЕЦБ нажал на тормоз: процентные ставки остались без изменений

Впервые за более чем год Европейский центральный банк решил не изменять процентные ставки. Экономисты ожидают, что следующее снижение ставки по депозитам произойдет в сентябре, после чего она останется на достигнутом уровне.
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Аналитики уверены, что в этом году Европейский центральный банк должен еще раз снизить базовые процентные ставки, при этом представители денежно-кредитной политики дали понять, что не спешат с дальнейшим смягчением.
В долгосрочной перспективе ключевыми темами для экономики Европы остаются оборона, торговые условия, конкурентоспособность, промышленная политика, энергоснабжение и цифровой переход, перечислил президент Банка Эстонии Мадис Мюллер на Инвестиционном фестивале.