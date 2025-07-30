Экономика еврозоны выросла. Литва показала сильный рост
Экономика еврозоны выросла во втором квартале 2025 года на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а экономика Европейского Союза – на 1,5%, следует из предварительной экспресс-оценки статистического агентства Eurostat.
Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина рассказал в эфире радио Äripäev, что экономика Эстонии восстанавливается неравномерно и очень медленно, но все же идет на поправку. При этом, по его словам, данные пока предварительные.
Согласно первоначальной оценке Департамента статистики, во втором квартале 2025 года в экономике Эстонии отмечалось некоторое улучшение. По сравнению со вторым кварталом 2024 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 0,5%.
Выступая на Инвестиционном фестивале, главный аналитик SEB банка Йохан Хавеус привел очевидные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются все экономики мира. Однако несмотря на возросшую неопределенность он обратил внимание и на одну хорошую новость.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.