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  • 14.07.25, 07:34

Главный аналитик SEB: такой неопределенности не было как минимум 30 лет

Выступая на Инвестиционном фестивале, главный аналитик SEB банка Йохан Хавеус привел очевидные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются все экономики мира. Однако несмотря на возросшую неопределенность он обратил внимание и на одну хорошую новость.
Сегодня рынки живут надеждой, что Трамп не выполнит всех своих обещаний. Но если это и дает временное облегчение, то в долгосрочной перспективе будущее экономики и рынков не обязательно находится в руках политиков.
  • Сегодня рынки живут надеждой, что Трамп не выполнит всех своих обещаний. Но если это и дает временное облегчение, то в долгосрочной перспективе будущее экономики и рынков не обязательно находится в руках политиков.
  • Foto: Simo Sepp
По словам старшего аналитика SEB Йохана Хавеуса, за последние три десятилетия, что он работает на рынке, сегодня мы являемся свидетелями самой большой неопределенности.
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