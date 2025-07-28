Экономист Банка Эстонии: снижение НСО на продовольствие не гарантирует падения цен

Уменьшение ставки налога с оборота (НСО) на продукты питания не обязательно приведет к снижению цен, считает экономист Банка Эстонии Расмус Каттай, передает rus.err.ee.
- Экономист Банка Эстонии Расмус Каттай.
- Foto: Raul Mee
По словам Каттая, данные показывают, что в некоторых странах с более высокой ставкой НСО продукты стоят даже дешевле, чем в тех, где ставка ниже: «Это, конечно, не означает, что повышение налога снижает цены, но и снижение НСО само по себе не гарантирует удешевления».
Расмус Каттай подчеркнул, что на формирование цен влияет множество факторов – конкуренция, размер рынка, структура розничной торговли и уровень жизни. Он также напомнил, что в Латвии снижение НСО на местные продукты не привело к заметному снижению цен.
Хотя отдельные исследования в Польше и Германии указывают на частичный эффект от налогового послабления, в целом, по словам Каттая, нельзя утверждать, что такой шаг принесет ощутимую пользу именно в эстонских условиях.
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