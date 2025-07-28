Назад 28.07.25, 09:54 Экономист Банка Эстонии: снижение НСО на продовольствие не гарантирует падения цен Уменьшение ставки налога с оборота (НСО) на продукты питания не обязательно приведет к снижению цен, считает экономист Банка Эстонии Расмус Каттай, передает rus.err.ee.

Экономист Банка Эстонии Расмус Каттай.

Foto: Raul Mee

По словам Каттая, данные показывают, что в некоторых странах с более высокой ставкой НСО продукты стоят даже дешевле, чем в тех, где ставка ниже: «Это, конечно, не означает, что повышение налога снижает цены, но и снижение НСО само по себе не гарантирует удешевления».

Расмус Каттай подчеркнул, что на формирование цен влияет множество факторов – конкуренция, размер рынка, структура розничной торговли и уровень жизни. Он также напомнил, что в Латвии снижение НСО на местные продукты не привело к заметному снижению цен.

Хотя отдельные исследования в Польше и Германии указывают на частичный эффект от налогового послабления, в целом, по словам Каттая, нельзя утверждать, что такой шаг принесет ощутимую пользу именно в эстонских условиях.