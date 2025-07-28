Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,18%297,11
  • OMX Riga0,26%893,42
  • OMX Tallinn−0,17%2 043,4
  • OMX Vilnius−0,11%1 204,24
  • S&P 5000,4%6 388,64
  • DOW 300,47%44 901,92
  • Nasdaq 0,24%21 108,32
  • FTSE 100−0,04%9 116,39
  • Nikkei 225−1,1%40 998,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,99
  • OMX Baltic−0,18%297,11
  • OMX Riga0,26%893,42
  • OMX Tallinn−0,17%2 043,4
  • OMX Vilnius−0,11%1 204,24
  • S&P 5000,4%6 388,64
  • DOW 300,47%44 901,92
  • Nasdaq 0,24%21 108,32
  • FTSE 100−0,04%9 116,39
  • Nikkei 225−1,1%40 998,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,99
  • 28.07.25, 09:54

Экономист Банка Эстонии: снижение НСО на продовольствие не гарантирует падения цен

Уменьшение ставки налога с оборота (НСО) на продукты питания не обязательно приведет к снижению цен, считает экономист Банка Эстонии Расмус Каттай, передает rus.err.ee.
Экономист Банка Эстонии Расмус Каттай.
  • Экономист Банка Эстонии Расмус Каттай.
  • Foto: Raul Mee
По словам Каттая, данные показывают, что в некоторых странах с более высокой ставкой НСО продукты стоят даже дешевле, чем в тех, где ставка ниже: «Это, конечно, не означает, что повышение налога снижает цены, но и снижение НСО само по себе не гарантирует удешевления».
Расмус Каттай подчеркнул, что на формирование цен влияет множество факторов – конкуренция, размер рынка, структура розничной торговли и уровень жизни. Он также напомнил, что в Латвии снижение НСО на местные продукты не привело к заметному снижению цен.
Хотя отдельные исследования в Польше и Германии указывают на частичный эффект от налогового послабления, в целом, по словам Каттая, нельзя утверждать, что такой шаг принесет ощутимую пользу именно в эстонских условиях.

Статья продолжается после рекламы

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 24.07.25, 13:52
Известный ресторан закрывается. «Скоро останется только подлива из фарша»
Инфляция, повышение налогов и холодная весна нанесли такой удар по ресторану Lahepere Villa, получившему рекомендацию гида Michelin, что заведение вынуждено закрыться. По словам хозяйки ресторана Хелен Вихтол, сейчас малому предпринимателю справляться невероятно трудно.
Mнения
  • 14.07.25, 09:37
Почему нельзя снизить НСО на продукты, но можно поставить на место Elering?
Власть в Таллинне надо брать непременно и очень скоро, и поэтому популистские соображения явно перевешивают догматические переживания, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Новости
  • 09.07.25, 16:32
Петиция о снижении НСО на продукты питания собрала более 60 000 подписей
К полудню 9 июля более 60 000 человек подписались под петицией, призывающей Рийгикогу снизить налог с оборота на продукты питания с нынешних 24% до 10%.
  • KM
Content Marketing
  • 18.07.25, 10:52
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.

Самые читаемые

1
Новости
  • 24.07.25, 08:40
Репортаж: приграничная торговля с Латвией процветает. Но в обе стороны
2
Новости
  • 24.07.25, 13:52
Известный ресторан закрывается. «Скоро останется только подлива из фарша»
3
Новости
  • 27.07.25, 14:24
Проблемная свалка с яркой историей вновь загорелась
4
Инвестор Тоомас
  • 25.07.25, 14:36
Инвестор Тоомас: дача – хорошая инвестиция или причина нашей бедности?
5
Новости
  • 27.07.25, 11:40
Дизайнерский шедевр за копейки: ваза за 10 евро оказалась редкой находкой
6
Биржа
  • 27.07.25, 10:50
Nvidia и Meta теряют позиции: в портфеле трейдера – новые звезды

Последние новости

Новости
  • 28.07.25, 13:58
Эксперт: «Россия не готова к войне с НАТО»
Новости
  • 28.07.25, 12:31
Материнской компании Olympic грозит неплатежеспособность
Новости
  • 28.07.25, 11:17
Перед повышением НСО банки выдали на четверть больше жилищных кредитов
Новости
  • 28.07.25, 09:54
Экономист Банка Эстонии: снижение НСО на продовольствие не гарантирует падения цен
Новости
  • 28.07.25, 08:27
Напряженность спала: США и Евросоюз достигли соглашения по тарифам
Биржа
  • 28.07.25, 08:14
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Подсказка
  • 28.07.25, 07:00
Падающие балконы и потолки: пока без жертв, но тянуть с реновацией домов опасно для жизни
Эпицентр
  • 28.07.25, 06:00
Можно ли запретить всю российскую нефть? Просто о сложном от ДВ

Сейчас в фокусе

На загоревшуюся свалку свозится большая часть бытовых отходов жителей Ида-Вирумаа.
Новости
  • 27.07.25, 14:24
Проблемная свалка с яркой историей вновь загорелась
Биржевой трейдер Маркус Тамм на данный момент разместил 80% своих активов в долгосрочном инвестиционном портфеле.
Биржа
  • 27.07.25, 10:50
Nvidia и Meta теряют позиции: в портфеле трейдера – новые звезды
Дизайнер купила 150-евровую вазу всего за десятку.
Новости
  • 27.07.25, 11:40
Дизайнерский шедевр за копейки: ваза за 10 евро оказалась редкой находкой
Падение продаж Tesla продолжается. Как тебе такое, Илон Маск?
Биржа
  • 26.07.25, 12:04
Вкус биржи: у Tesla плохо вообще все
Председатель правления LHV Pank Кадри Кийсель заявила, что распространяемые в публичном пространстве утверждения о том, что банки сами регулируют порядок реагирования на информационные запросы, вводят в заблуждение.
Новости
  • 25.07.25, 16:57
LHV требует от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег почти 250 млн евро
У эстонского брокера Lightyear есть 23 миллиона причин порадоваться.
Новости
  • 26.07.25, 11:33
Хорошие новости: эстонский стартап привлек миллионы, беспрецедентное месторождение в Польше, экологический сланец в Нарве
Трамп: Европе угрожают ветряки и миграция
Новости
  • 26.07.25, 10:20
Трамп: Европе угрожают ветряки и миграция
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
  • KM
Content Marketing
  • 18.07.25, 10:52
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025