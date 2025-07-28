Эксперт: «Россия не готова к войне с НАТО»

Научный сотрудник Центра оборонных исследований Марек Кохв заявил, что в СМИ нередко встречаются спекуляции о якобы скорой атаке со стороны России. По его словам, однако, такие сообщения скорее сеют страх и не всегда основаны на фактах.
Латвийская компания была признана единственным победителем тендера на 24 миллиона евро, объявленного международной коалицией по поставкам дронов для Украины. Название предприятия Министерство обороны Латвии не раскрыло.
Германия стремительно меняет оборонную стратегию: после десятилетий осторожности венчурные инвестиции в военные стартапы растут, бюрократия сокращается, а небольшие фирмы получают прямой доступ к армии. Среди новых идей и технологий есть и экзотические – например, стартап, предлагающий использовать на поле боя тараканов-шпионов.
Два молодых инвестора, родившихся в 2000 году, убеждены, что современным молодым людям начать самостоятельную жизнь сложнее, чем предыдущему поколению, и это побуждает их инвестировать или заниматься торговлей.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.