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  • 28.07.25, 13:58

Эксперт: «Россия не готова к войне с НАТО»

Научный сотрудник Центра оборонных исследований Марек Кохв заявил, что в СМИ нередко встречаются спекуляции о якобы скорой атаке со стороны России. По его словам, однако, такие сообщения скорее сеют страх и не всегда основаны на фактах.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Zumapress / Scanpix
«На сегодняшний день я не вижу, чтобы у России была готовность начать войну с НАТО. У нее попросту нет для этого военных возможностей», – пояснил Кохв в эфире радио Äripäev.
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