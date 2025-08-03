Один человек, один автобус, пятьдесят остановок: торговец поддерживает дело, начатое бабушкой

В один летний пятничный день торговец Мартен Сальве (32) выезжает из окрестностей Ряпина за рулем своей автолавки в очередной рейс. Уже пятнадцать лет он еженедельно доставляет продукты и товары первой необходимости тем жителям Эстонии, которые живут далеко от магазинов.
Когда синий автобус Volvo ранним утром подъезжает к остановке Каарлимыйза в Тартумаа, у Сальве позади уже пара часов в дороге. Журналисту и фотографу Äripäev он прислал координаты места, где остановится автолавка. Однако за пятнадцать минут до прибытия автобуса поблизости ни души. Не сразу поймешь, что под деревом у старого дома находится автобусная остановка. Те, кто знают – знают.
За пять минут до прибытия у остановки Каарлимыйза начинают собираться люди. За покупками приходят и Майе Пяртель с Кристьяном Кюбардом. Они хорошо знакомы с ассортиментом лавки Сальве, потому что не имеют возможности ездить в магазины в Меллисте или Луунья.
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