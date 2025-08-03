Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,39%296,16
  • OMX Riga−0,28%908,02
  • OMX Tallinn0,41%2 041,42
  • OMX Vilnius0,05%1 203,45
  • S&P 500−1,6%6 238,01
  • DOW 30−1,23%43 588,58
  • Nasdaq −2,24%20 650,13
  • FTSE 100−0,7%9 068,58
  • Nikkei 225−0,66%40 799,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,7
  • OMX Baltic0,39%296,16
  • OMX Riga−0,28%908,02
  • OMX Tallinn0,41%2 041,42
  • OMX Vilnius0,05%1 203,45
  • S&P 500−1,6%6 238,01
  • DOW 30−1,23%43 588,58
  • Nasdaq −2,24%20 650,13
  • FTSE 100−0,7%9 068,58
  • Nikkei 225−0,66%40 799,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,7
  • 03.08.25, 12:03

Один человек, один автобус, пятьдесят остановок: торговец поддерживает дело, начатое бабушкой

В один летний пятничный день торговец Мартен Сальве (32) выезжает из окрестностей Ряпина за рулем своей автолавки в очередной рейс. Уже пятнадцать лет он еженедельно доставляет продукты и товары первой необходимости тем жителям Эстонии, которые живут далеко от магазинов.
Торговец Мартен Сальве знает поименно многих своих клиентов и не забывает о них даже по случаю значительных дат в их жизни.
Когда синий автобус Volvo ранним утром подъезжает к остановке Каарлимыйза в Тартумаа, у Сальве позади уже пара часов в дороге. Журналисту и фотографу Äripäev он прислал координаты места, где остановится автолавка. Однако за пятнадцать минут до прибытия автобуса поблизости ни души. Не сразу поймешь, что под деревом у старого дома находится автобусная остановка. Те, кто знают – знают.
За пять минут до прибытия у остановки Каарлимыйза начинают собираться люди. За покупками приходят и Майе Пяртель с Кристьяном Кюбардом. Они хорошо знакомы с ассортиментом лавки Сальве, потому что не имеют возможности ездить в магазины в Меллисте или Луунья.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 18.07.25, 10:52
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.

Самые читаемые

1
Биржа
  • 31.07.25, 17:46
Разбогатевший на микрокредитах бизнесмен получил разрешение увеличить долю в банке Indexo
2
Новости
  • 01.08.25, 09:03
Семья Веэбер начнет застраивать лакомый пустырь в центре Тарту
3
Mнения
  • 29.07.25, 17:13
Почему на вторичном рынке Ласнамяэ такие дорогие квартиры?
4
Новости
  • 31.07.25, 12:24
Глава Estonian Cell о приостановке производства: мы хотим, чтобы владелец перестал нас субсидировать
Число сотрудников сократится на четверть
5
Новости
  • 02.08.25, 12:14
Немецкая IT-компания увольняет всех сотрудников и прекращает деятельность в Эстонии
6
Новости
  • 31.07.25, 16:33
Конфликт известных предпринимателей завершился мирным расставанием
«Просто сделали очень хорошее предложение»

Последние новости

Инвестор Тоомас
  • 03.08.25, 13:55
Инвестор Тоомас: Meta удивила – вымирающий динозавр превратился в тигра искусственного интеллекта
Новости
  • 03.08.25, 12:48
Esvika инвестировала 1,3 млн евро в Ида-Вирумаа
Новости
  • 03.08.25, 12:03
Один человек, один автобус, пятьдесят остановок: торговец поддерживает дело, начатое бабушкой
Новости
  • 03.08.25, 10:37
Производитель мебели восстает из пепла: оборот Standard вырос более чем в два раза
Новости
  • 02.08.25, 15:00
В Йыгевамаа открылся завод стоимостью 11 млн евро
Биржа
  • 02.08.25, 14:15
Novo Nordisk утратила место в десятке самых дорогих компаний Европы
Новости
  • 02.08.25, 13:30
Количество краж в магазинах растет. Selver: алкоголь – вечный хит, шоколад догоняет
Новости
  • 02.08.25, 12:14
Немецкая IT-компания увольняет всех сотрудников и прекращает деятельность в Эстонии

Сейчас в фокусе

Иллюстративное фото.
Новости
  • 02.08.25, 12:14
Немецкая IT-компания увольняет всех сотрудников и прекращает деятельность в Эстонии
Руководитель Pro Grupp Invest Леонид Дулуб.
Новости
  • 02.08.25, 15:00
В Йыгевамаа открылся завод стоимостью 11 млн евро
Избегающий публичности Айгарс Кесенфелдс начал кредитный бизнес во время финансового кризиса 2008 года, когда банки отказывались выдавать кредиты тем, кто больше всего нуждался в деньгах. Foto: Jelena Tsenno kollaaž/LETA/Scanpix
Биржа
  • 31.07.25, 17:46
Разбогатевший на микрокредитах бизнесмен получил разрешение увеличить долю в банке Indexo
Многострадальный бывший Äripank, а ныне TBB доживает свои последние месяцы: Финансовой инспекции не понравилась непрозрачность его клиентов, и руководство банка решило его ликвидировать.
Эпицентр
  • 01.08.25, 06:00
Глава TBB: в Нарве у нас было много лояльных клиентов, которые не хотели забирать свои средства
Иллюстративное фото.
Биржа
  • 02.08.25, 10:17
Слабые данные Федерального бюро статистики труда обвалили фондовый рынок США
Руководство Союза владельцев частных лесов распалось после крупной сделки Линнамяэ
Новости
  • 02.08.25, 11:20
Руководство Союза владельцев частных лесов распалось после крупной сделки Линнамяэ
Делов-то: цена подписки на дружбу с США выросла, зрелища от правительства вместо дешевого хлеба
Mнения
  • 01.08.25, 16:26
Делов-то: цена подписки на дружбу с США выросла, зрелища от правительства вместо дешевого хлеба
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).
  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025