Ragn-Sells подала в прокуратуру заявление на Enefit
Компания Ragn-Sells, работающая в сфере экономики замкнутого цикла, прекратила сотрудничество с предприятием Enefit и обратилась в прокуратуру из-за предположительных нарушений условий многомиллионного проекта по переработке старых автомобильных шин в мазут, передает rus.err.ee.
В 2022 году стороны заключили пятилетний контракт, по которому компания Enefit обязалась принимать резиновую крошку, производимую на специально построенном для этого заводе Ragn-Sells стоимостью 3,5 млн евро. Однако, как утверждает председатель правления Ragn-Sells Кай Реало, партнер все это время скрывал, что у него отсутствуют необходимые разрешения от Европейского химического агентства для проведения испытаний и пиролиза.
По ее словам, несмотря на начавшееся производство резиновой крошки весной прошлого года, Enefit отказывался принимать поставки.
Со своей стороны, руководитель Enefit Лаури Карп утверждает, что договор остается в силе, и компания продолжает реализацию пилотной программы совместного пиролиза горючего сланца и резиновой крошки.
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При этом, как подтвердила Кай Реало, лицензии действительно были получены – но только летом 2025 года.
Строительство демонстрационного завода по переработке сланцевой золы в промышленном парке Кулгу в Нарве получило официальное одобрение. Дочерняя компания Ragn-Sells – фирма R-S OSA Service – подписала договор аренды с Ида-Вируским агентством инвестиций (IVIA), обеспечив заводу место в строящемся Нарвском промышленном инкубаторе. Начало производства запланировано на 2026 год.
Изменится зона ответственности местных самоуправлений
Правительство наконец одобрило разрабатываемую на протяжении долгого времени реформу обращения с отходами. Согласно реформе, изменяется зона ответственности местных самоуправлений, и те, кто не сортирует мусор, будут платить больше. Также появилась надежда облегчить нагрузку по экологическому сбору на упаковку, который составляет десятки миллионов евро.
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.