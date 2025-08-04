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  • 04.08.25, 16:55

Ragn-Sells подала в прокуратуру заявление на Enefit

Компания Ragn-Sells, работающая в сфере экономики замкнутого цикла, прекратила сотрудничество с предприятием Enefit и обратилась в прокуратуру из-за предположительных нарушений условий многомиллионного проекта по переработке старых автомобильных шин в мазут, передает rus.err.ee.
Председатель правления Ragn-Sells Кай Реало.
  • Председатель правления Ragn-Sells Кай Реало.
  • Foto: Andras Kralla
В 2022 году стороны заключили пятилетний контракт, по которому компания Enefit обязалась принимать резиновую крошку, производимую на специально построенном для этого заводе Ragn-Sells стоимостью 3,5 млн евро. Однако, как утверждает председатель правления Ragn-Sells Кай Реало, партнер все это время скрывал, что у него отсутствуют необходимые разрешения от Европейского химического агентства для проведения испытаний и пиролиза.
По ее словам, несмотря на начавшееся производство резиновой крошки весной прошлого года, Enefit отказывался принимать поставки.
Со своей стороны, руководитель Enefit Лаури Карп утверждает, что договор остается в силе, и компания продолжает реализацию пилотной программы совместного пиролиза горючего сланца и резиновой крошки.

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При этом, как подтвердила Кай Реало, лицензии действительно были получены – но только летом 2025 года.
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