Назад 26.07.25, 11:33 Хорошие новости: эстонский стартап привлек миллионы, беспрецедентное месторождение в Польше, экологический сланец в Нарве Хороших новостей в мире гораздо больше, чем кажется, но вы ведь никогда не кликните на них, верно? Поэтому СМИ их и скрывают. А ДВ, наоборот, проливают свет на хорошие новости, чтобы порадовать вас.

У эстонского брокера Lightyear есть 23 миллиона причин порадоваться.

Foto: Андрас Кралла

Эстонский стартап привлек 23 миллиона долларов

Сейчас зима на рынке стартапов, но даже в зиму можно надеть пуховик, шапку и шарф и пойти кататься на лыжах. Именно это и сделал эстонский брокер Lightyear, который невзирая ни на какие «кризисы» просто взял да и привлек 23 миллиона долларов на очередном раунде финансирования. Да еще и добавил новую знаменитость в свой пул инвесторов – к проекту присоединился сооснователь Bolt Маркус Виллиг.

Lightyear – это брокер, который работает в 25 странах Европы, и хочет расшириться еще в три: Данию, Швецию и (никогда не угадаете) Болгарию.

Планы у Lightyear наполеоновские: составить конкуренцию одному из самых популярных брокеров мира (Robinhood) и выйти на мировую арену. Мировые СМИ пишут о Lightyear уже сегодня – ведь компания привлекла 23 миллиона долларов!

Статья продолжается после рекламы

Статья продолжается после рекламы

Знай наших!

Эстонские футболисты востребованы в Европе: 24-летний нападающий «Пайде Линнамеэсконд» Роби Саарма перешел в чешский ФК «Падубице».

Кто-то может подумать: ну и в чем достижение? Перешел в клуб-аутсайдер, который в прошлом сезоне занял предпоследнее место, а нынешний начал с достойнейшего поражения со счетом 1:5.

Однако чешская лига гораздо сильнее и заметнее на европейской арене, чем эстонская. Уровень футбола там выше, но даже важнее то, что ее со всех сторон просматривают скауты из соседних стран: Германии, Австрии, Швейцарии и других. Если Саарма удастся проявить себя в Чехии, то ему откроются гораздо более широкие возможности для перехода в более сильный чемпионат. Эстонский футболист в Бундеслиге? Опыт Рагнара Клавана («Ливерпуль») и Марта Поома («Дерби Каунти») показывает, что нет ничего невозможного.

Да и просто поиграть против таких команд как «Славия», «Спарта» или «Виктория» – значит по-настоящему проверить свой уровень, ведь это клубы уровня Лиги Чемпионов (опустим тот факт, что скорее всего ФК «Падубице» будет отбиваться все 90 минут – мы же в рубрике «Хорошие новости»).

С повышением, Роби!