Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,04%297,54
  • OMX Riga−0,08%890,42
  • OMX Tallinn0,05%2 048,01
  • OMX Vilnius−0,01%1 205,48
  • S&P 5000,4%6 388,64
  • DOW 300,47%44 901,92
  • Nasdaq 0,24%21 108,32
  • FTSE 100−0,2%9 120,31
  • Nikkei 225−0,88%41 456,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,05
  • OMX Baltic−0,04%297,54
  • OMX Riga−0,08%890,42
  • OMX Tallinn0,05%2 048,01
  • OMX Vilnius−0,01%1 205,48
  • S&P 5000,4%6 388,64
  • DOW 300,47%44 901,92
  • Nasdaq 0,24%21 108,32
  • FTSE 100−0,2%9 120,31
  • Nikkei 225−0,88%41 456,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,05
  • 26.07.25, 11:33

Хорошие новости: эстонский стартап привлек миллионы, беспрецедентное месторождение в Польше, экологический сланец в Нарве

Хороших новостей в мире гораздо больше, чем кажется, но вы ведь никогда не кликните на них, верно? Поэтому СМИ их и скрывают. А ДВ, наоборот, проливают свет на хорошие новости, чтобы порадовать вас.
У эстонского брокера Lightyear есть 23 миллиона причин порадоваться.
  • У эстонского брокера Lightyear есть 23 миллиона причин порадоваться.
  • Foto: Андрас Кралла

Эстонский стартап привлек 23 миллиона долларов

Сейчас зима на рынке стартапов, но даже в зиму можно надеть пуховик, шапку и шарф и пойти кататься на лыжах. Именно это и сделал эстонский брокер Lightyear, который невзирая ни на какие «кризисы» просто взял да и привлек 23 миллиона долларов на очередном раунде финансирования. Да еще и добавил новую знаменитость в свой пул инвесторов – к проекту присоединился сооснователь Bolt Маркус Виллиг.
Lightyear – это брокер, который работает в 25 странах Европы, и хочет расшириться еще в три: Данию, Швецию и (никогда не угадаете) Болгарию.
Планы у Lightyear наполеоновские: составить конкуренцию одному из самых популярных брокеров мира (Robinhood) и выйти на мировую арену. Мировые СМИ пишут о Lightyear уже сегодня – ведь компания привлекла 23 миллиона долларов!

Статья продолжается после рекламы

Задача таких брокеров как RobinHood или Lightyear – демократизация фондового рынка и привлечение на него обычных людей. Это достигается путем создания удобного интерфейса (пара кликов – ты купил акции Tesla) и отсутствие комиссии либо ее дешевизна.

Месторождение нефти исторического масштаба

В Балтийском море у берегов Польши найдено потенциально самое крупное месторождение нефти и газа в истории этой страны. Почему «потенциально»? Сейчас проходят исследования, которые должны подтвердить или опровергнуть эту первоначальную гипотезу. Но если подтвердится, то в распоряжении Польши будет 33 миллиона тонн нефти и 27 миллиардов кубометров газа.
Это позволит диверсифицировать энергетические поставки, снизить цены на бензин и электроэнергию. Мы все хотим дешевой энергии, верно? В этом может помочь наше родное Балтийское море.

Завод по переработке сланца в Нарве

«Экологический сланец» – звучит как оксюморон, но мы на самом деле к этому приближаемся: в Нарве заключен договор аренды договор аренды между дочерней компанией Ragn-Sells и Ида-Вируским агентством инвестиций (IVIA).
Это означает, что уже строящийся завод по переработке сланцевой золы в высококачественный осажденный карбонат кальция получил место в Нарвском промышленном инкубаторе – то есть, завод будут всячески поддерживать.
В чем суть: этот завод будет перерабатывать сланцевую золу и делать из нее карбонат кальция. Этот карбонат будет продаваться европейским компаниям.
И хотя речь идет о сланце, технология предполагает, что объем углекислого газа, который будет выбрасываться в атмосферу в результате работы завода, будет меньше, чем объем углекислого газа, который будет связываться. По идее, это должно означать, что завод сам не будет выбрасывать CO₂, да еще и подворует его у соседей.
Предполагается, что на пике это производство создаст 100 новых рабочих мест в Ида-Вирумаа.

Горячие новости

  • 23.07.25, 12:17
Уникальный проект в Нарве: завод начнет производство в следующем году
  • 24.07.25, 13:52
Известный ресторан закрывается. «Скоро останется только подлива из фарша»
  • 22.07.25, 17:01
Гигантские круизные лайнеры проводят в Таллинне больше времени, чем когда-либо прежде
  • KM
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester

Статья продолжается после рекламы

Знай наших!

Эстонские футболисты востребованы в Европе: 24-летний нападающий «Пайде Линнамеэсконд» Роби Саарма перешел в чешский ФК «Падубице».
Кто-то может подумать: ну и в чем достижение? Перешел в клуб-аутсайдер, который в прошлом сезоне занял предпоследнее место, а нынешний начал с достойнейшего поражения со счетом 1:5.
Однако чешская лига гораздо сильнее и заметнее на европейской арене, чем эстонская. Уровень футбола там выше, но даже важнее то, что ее со всех сторон просматривают скауты из соседних стран: Германии, Австрии, Швейцарии и других. Если Саарма удастся проявить себя в Чехии, то ему откроются гораздо более широкие возможности для перехода в более сильный чемпионат. Эстонский футболист в Бундеслиге? Опыт Рагнара Клавана («Ливерпуль») и Марта Поома («Дерби Каунти») показывает, что нет ничего невозможного.
Да и просто поиграть против таких команд как «Славия», «Спарта» или «Виктория» – значит по-настоящему проверить свой уровень, ведь это клубы уровня Лиги Чемпионов (опустим тот факт, что скорее всего ФК «Падубице» будет отбиваться все 90 минут – мы же в рубрике «Хорошие новости»).
С повышением, Роби!
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 18.07.25, 10:52
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.

Самые читаемые

1
Новости
  • 24.07.25, 13:52
Известный ресторан закрывается. «Скоро останется только подлива из фарша»
2
Новости
  • 23.07.25, 12:17
Уникальный проект в Нарве: завод начнет производство в следующем году
3
Новости
  • 25.07.25, 06:00
Король извести и повелитель цифр: один из богатейших эстонцев обсчитал в уме конкурентов и государство
4
Инвестор Тоомас
  • 25.07.25, 14:36
Инвестор Тоомас: дача – хорошая инвестиция или причина нашей бедности?
5
Новости
  • 25.07.25, 08:59
На севере нужен порт, но где взять сотни тысяч?
6
Новости
  • 24.07.25, 08:40
Репортаж: приграничная торговля с Латвией процветает. Но в обе стороны

Последние новости

Биржа
  • 26.07.25, 14:30
Основатель Amazon избавился от акций стоимостью 954 млн долларов
Новости
  • 26.07.25, 13:45
Finnair продолжает рейсы в Бангкок несмотря на вооруженный конфликт у границы Таиланда
Новости
  • 26.07.25, 13:01
Известный мясопереработчик приостанавливает производство из-за АЧС
Биржа
  • 26.07.25, 12:04
Вкус биржи: у Tesla плохо вообще все
Новости
  • 26.07.25, 11:33
Хорошие новости: эстонский стартап привлек миллионы, беспрецедентное месторождение в Польше, экологический сланец в Нарве
Биржа
  • 26.07.25, 10:50
Сюрприз от строителя: акции YIT взлетели после сильного отчета
Новости
  • 26.07.25, 10:20
Трамп: Европе угрожают ветряки и миграция
Новости
  • 25.07.25, 16:57
LHV требует от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег почти 250 млн евро

Сейчас в фокусе

Король извести и повелитель цифр: один из богатейших эстонцев обсчитал в уме конкурентов и государство
Новости
  • 25.07.25, 06:00
Король извести и повелитель цифр: один из богатейших эстонцев обсчитал в уме конкурентов и государство
Тыну Тамм мечтает отстроить порт Маху.
Новости
  • 25.07.25, 08:59
На севере нужен порт, но где взять сотни тысяч?
С какой стороны ни посмотри, с сугубо финансовой точки зрения владение дачным домом – не лучшая идея. Как ни старайся, ты будешь приезжать на дачу в лучшем случае один месяц в году.
Инвестор Тоомас
  • 25.07.25, 14:36
Инвестор Тоомас: дача – хорошая инвестиция или причина нашей бедности?
Директор проекта Power2X Петер Даемен у предполагаемого места строительства завода на улице Нийду в Пярну.
Новости
  • 25.07.25, 14:13
Нидерландская компания останавливает разработку проекта завода в Пярну
ГАЛЕРЕЯ: рядом с Таллиннским автовокзалом появится новый квартал
Новости
  • 25.07.25, 12:04
ГАЛЕРЕЯ: рядом с Таллиннским автовокзалом появится новый квартал
По словам хозяйки Lahepere Villa Хелен Вихтол, резкое увеличение цен и налоговой нагрузки стало невыносимым для малого бизнеса.
Новости
  • 24.07.25, 13:52
Известный ресторан закрывается. «Скоро останется только подлива из фарша»
Председатель правления LHV Pank Кадри Кийсель заявила, что распространяемые в публичном пространстве утверждения о том, что банки сами регулируют порядок реагирования на информационные запросы, вводят в заблуждение.
Новости
  • 25.07.25, 16:57
LHV требует от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег почти 250 млн евро
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).
  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025