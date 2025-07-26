Хорошие новости: эстонский стартап привлек миллионы, беспрецедентное месторождение в Польше, экологический сланец в Нарве

Хороших новостей в мире гораздо больше, чем кажется, но вы ведь никогда не кликните на них, верно? Поэтому СМИ их и скрывают. А ДВ, наоборот, проливают свет на хорошие новости, чтобы порадовать вас.
- У эстонского брокера Lightyear есть 23 миллиона причин порадоваться.
- Foto: Андрас Кралла
Эстонский стартап привлек 23 миллиона долларов
Сейчас зима на рынке стартапов, но даже в зиму можно
надеть пуховик, шапку и шарф и пойти кататься на лыжах. Именно это и сделал эстонский брокер Lightyear, который невзирая ни на какие «кризисы» просто взял да и привлек 23 миллиона долларов на очередном раунде финансирования. Да еще и добавил новую знаменитость в свой пул инвесторов – к проекту присоединился сооснователь Bolt Маркус Виллиг.
Lightyear – это брокер, который работает в 25 странах Европы, и хочет расшириться еще в три: Данию, Швецию и (никогда не угадаете) Болгарию.
Планы у Lightyear наполеоновские: составить конкуренцию одному из самых популярных брокеров мира (Robinhood) и выйти на мировую арену. Мировые СМИ пишут о Lightyear уже сегодня – ведь компания привлекла 23 миллиона долларов!
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Задача таких брокеров как RobinHood или Lightyear – демократизация фондового рынка и привлечение на него обычных людей. Это достигается путем создания удобного интерфейса (пара кликов – ты купил акции Tesla) и отсутствие комиссии либо ее дешевизна.
Месторождение нефти исторического масштаба
В Балтийском море у берегов Польши найдено
потенциально самое крупное месторождение нефти и газа в истории этой страны. Почему «потенциально»? Сейчас проходят исследования, которые должны подтвердить или опровергнуть эту первоначальную гипотезу. Но если подтвердится, то в распоряжении Польши будет 33 миллиона тонн нефти и 27 миллиардов кубометров газа.
Это позволит диверсифицировать энергетические поставки, снизить цены на бензин и электроэнергию. Мы все хотим дешевой энергии, верно? В этом может помочь наше родное Балтийское море.
Завод по переработке сланца в Нарве
«Экологический сланец» – звучит как оксюморон, но мы на самом деле к этому приближаемся
: в Нарве заключен договор аренды договор аренды между дочерней компанией Ragn-Sells и Ида-Вируским агентством инвестиций (IVIA).
Это означает, что уже строящийся завод по переработке сланцевой золы в высококачественный осажденный карбонат кальция получил место в Нарвском промышленном инкубаторе – то есть, завод будут всячески поддерживать.
В чем суть: этот завод будет перерабатывать сланцевую золу и делать из нее карбонат кальция. Этот карбонат будет продаваться европейским компаниям.
И хотя речь идет о сланце, технология предполагает, что объем углекислого газа, который будет выбрасываться в атмосферу в результате работы завода, будет меньше, чем объем углекислого газа, который будет связываться. По идее, это должно означать, что завод сам не будет выбрасывать CO₂, да еще и подворует его у соседей.
Предполагается, что на пике это производство создаст 100 новых рабочих мест в Ида-Вирумаа.
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Знай наших!
Эстонские футболисты востребованы
в Европе: 24-летний нападающий «Пайде Линнамеэсконд» Роби Саарма перешел в чешский ФК «Падубице».
Кто-то может подумать: ну и в чем достижение? Перешел в клуб-аутсайдер, который в прошлом сезоне занял предпоследнее место, а нынешний начал с достойнейшего поражения со счетом 1:5.
Однако чешская лига гораздо сильнее и заметнее на европейской арене, чем эстонская. Уровень футбола там выше, но даже важнее то, что ее со всех сторон просматривают скауты из соседних стран: Германии, Австрии, Швейцарии и других. Если Саарма удастся проявить себя в Чехии, то ему откроются гораздо более широкие возможности для перехода в более сильный чемпионат. Эстонский футболист в Бундеслиге? Опыт Рагнара Клавана («Ливерпуль») и Марта Поома («Дерби Каунти») показывает, что нет ничего невозможного.
Да и просто поиграть против таких команд как «Славия», «Спарта» или «Виктория» – значит по-настоящему проверить свой уровень, ведь это клубы уровня Лиги Чемпионов (опустим тот факт, что скорее всего ФК «Падубице» будет отбиваться все 90 минут – мы же в рубрике «Хорошие новости»).
С повышением, Роби!
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