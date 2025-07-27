Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,04%297,54
  • OMX Riga−0,08%890,42
  • OMX Tallinn0,05%2 048,01
  • OMX Vilnius−0,01%1 205,48
  • S&P 5000,4%6 388,64
  • DOW 300,47%44 901,92
  • Nasdaq 0,24%21 108,32
  • FTSE 100−0,2%9 120,31
  • Nikkei 225−0,88%41 456,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,05
  • OMX Baltic−0,04%297,54
  • OMX Riga−0,08%890,42
  • OMX Tallinn0,05%2 048,01
  • OMX Vilnius−0,01%1 205,48
  • S&P 5000,4%6 388,64
  • DOW 300,47%44 901,92
  • Nasdaq 0,24%21 108,32
  • FTSE 100−0,2%9 120,31
  • Nikkei 225−0,88%41 456,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,05
  • 27.07.25, 14:24

Проблемная свалка с яркой историей вновь загорелась

В Ида-Вирумаа, в волости Тойла, снова горит свалка Уйкала, которая за последние годы неоднократно воспламенялась и владелец которой имеет крупную налоговую задолженность.
На загоревшуюся свалку свозится большая часть бытовых отходов жителей Ида-Вирумаа.
  • На загоревшуюся свалку свозится большая часть бытовых отходов жителей Ида-Вирумаа.
  • Foto: Päästeamet
Центр тревоги получил сообщение о возгорании в субботу до полудня. Прибывшие на место происшествия спасатели из Йыхви обнаружили очаг пожара на самой высокой точке свалки. Огонь находится в верхней части холма и пылает открытым пламенем – пожару был присвоен высший, четвертый уровень опасности.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 18.01.25, 11:00
Наследство Николая Осипенко стало разочарованием для его дочери
Когда дочь «короля коммунального бизнеса» Ида-Вирумаа Николая Осипенко, который скончался в прошлом году, подсчитала имущество и долги отца, ей пришлось признать, что принимать такое наследство не стоит.
Новости
  • 29.05.24, 08:26
Пожар на свалке Уйкала: если не удастся договориться, может произойти мусорный коллапс
Свалка Уйкала в Ида-Вирумаа, приостановившая работу из-за масштабного пожара неделю назад, по-прежнему не работает. Если пауза затянется надолго, мусорный рынок будет выглядеть иначе, а жителям Северо-Востока в худшем случае грозит еще одно подорожание.
Новости
  • 28.05.24, 15:17
От полицейского до олигарха Ида-Вирумаа: Николай Осипенко вел бизнес так, как это принято в России
Скончавшийся вчера в возрасте 65 лет предприниматель Николай Осипенко влиял на местных политиков как силовыми, так и противозаконными методами. Это обеспечило прибыль коммунального бизнеса бывшего милиционера и полицейского Осипенко, а также устранило конкуренцию в госзакупках.
Новости
  • 23.05.24, 13:56
Владелец загоревшейся свалки Уйкала задолжал государству более миллиона евро
На загоревшейся вчера в Ида-Вирумаа свалке Уйкала пожары и связанные с окружающей средой нарушения случались и раньше. В то же время владелец свалки задолжал государству более миллиона евро.
  • KM
Content Marketing
  • 18.07.25, 10:52
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.

Самые читаемые

1
Новости
  • 24.07.25, 13:52
Известный ресторан закрывается. «Скоро останется только подлива из фарша»
2
Инвестор Тоомас
  • 25.07.25, 14:36
Инвестор Тоомас: дача – хорошая инвестиция или причина нашей бедности?
3
Новости
  • 25.07.25, 08:59
На севере нужен порт, но где взять сотни тысяч?
4
Новости
  • 23.07.25, 12:17
Уникальный проект в Нарве: завод начнет производство в следующем году
5
Новости
  • 25.07.25, 06:00
Король извести и повелитель цифр: один из богатейших эстонцев обсчитал в уме конкурентов и государство
6
Биржа
  • 26.07.25, 12:04
Вкус биржи: у Tesla плохо вообще все

Последние новости

Новости
  • 27.07.25, 15:15
Латвийская компания обошла конкурентов и получила контракт на поставку дронов на 24 млн евро
Новости
  • 27.07.25, 14:24
Проблемная свалка с яркой историей вновь загорелась
Новости
  • 27.07.25, 13:15
Nõo Lihatööstus делает ставку на инновации и увеличивает прибыль вопреки спаду в мясной отрасли
Новости
  • 27.07.25, 12:03
В Австрии могут обсудить отказ от нейтрального статуса страны
Новости
  • 27.07.25, 11:40
Дизайнерский шедевр за копейки: ваза за 10 евро оказалась редкой находкой
Биржа
  • 27.07.25, 10:50
Nvidia и Meta теряют позиции: в портфеле трейдера – новые звезды
Биржа
  • 26.07.25, 14:30
Основатель Amazon избавился от акций стоимостью 954 млн долларов
Новости
  • 26.07.25, 13:45
Finnair продолжает рейсы в Бангкок несмотря на вооруженный конфликт у границы Таиланда

Сейчас в фокусе

Падение продаж Tesla продолжается. Как тебе такое, Илон Маск?
Биржа
  • 26.07.25, 12:04
Вкус биржи: у Tesla плохо вообще все
С какой стороны ни посмотри, с сугубо финансовой точки зрения владение дачным домом – не лучшая идея. Как ни старайся, ты будешь приезжать на дачу в лучшем случае один месяц в году.
Инвестор Тоомас
  • 25.07.25, 14:36
Инвестор Тоомас: дача – хорошая инвестиция или причина нашей бедности?
По словам хозяйки Lahepere Villa Хелен Вихтол, резкое увеличение цен и налоговой нагрузки стало невыносимым для малого бизнеса.
Новости
  • 24.07.25, 13:52
Известный ресторан закрывается. «Скоро останется только подлива из фарша»
У эстонского брокера Lightyear есть 23 миллиона причин порадоваться.
Новости
  • 26.07.25, 11:33
Хорошие новости: эстонский стартап привлек миллионы, беспрецедентное месторождение в Польше, экологический сланец в Нарве
Король извести и повелитель цифр: один из богатейших эстонцев обсчитал в уме конкурентов и государство
Новости
  • 25.07.25, 06:00
Король извести и повелитель цифр: один из богатейших эстонцев обсчитал в уме конкурентов и государство
Председатель правления LHV Pank Кадри Кийсель заявила, что распространяемые в публичном пространстве утверждения о том, что банки сами регулируют порядок реагирования на информационные запросы, вводят в заблуждение.
Новости
  • 25.07.25, 16:57
LHV требует от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег почти 250 млн евро
Член правления R-S OSA Service Алар Салусте.
Новости
  • 23.07.25, 12:17
Уникальный проект в Нарве: завод начнет производство в следующем году
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
  • KM
Content Marketing
  • 18.07.25, 10:52
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025