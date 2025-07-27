Проблемная свалка с яркой историей вновь загорелась

На загоревшуюся свалку свозится большая часть бытовых отходов жителей Ида-Вирумаа.
Foto: Päästeamet
Центр тревоги получил сообщение о возгорании в субботу до полудня. Прибывшие на место происшествия спасатели из Йыхви обнаружили очаг пожара на самой высокой точке свалки. Огонь находится в верхней части холма и пылает открытым пламенем – пожару был присвоен высший, четвертый уровень опасности.
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