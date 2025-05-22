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  • 22.05.25, 09:29

ФОТО: в Нарве строятся здания для спортсменов и пенсионеров, впереди – новый торговый центр

Если в прошлые годы большинство крупных строек в Нарве были связаны с образовательными учреждениями, то весной 2025-го в городе строятся здания очень разного профиля – спортивное, два промышленных, несколько социальных и коммерческое. В Кренгольмском районе проектируется новый торговый центр.
На Ореховой горке, где раньше были лишь небольшие вагончики, первое полноценное здание строится у биатлонного стадиона.
  • На Ореховой горке, где раньше были лишь небольшие вагончики, первое полноценное здание строится у биатлонного стадиона.
  • Foto: Николай Андреев
В спортивном центре Äkkeküla на Ореховой горке к октябрю этого года планируется завершить строительство нового здания. Руководитель проектов в Äkkeküla Владимир Вшивцев рассказал, что на 800 кв. метрах разместятся раздевалки для биатлонистов спортшколы «Энергия» и других спортсменов, небольшой тренажерный зал, место для кафе, зал для мероприятий, фойе, офисы спортшколы и городского фонда Narva Linna Arendus, в ведении которого находится спортивный центр. Также в доме разместятся технические помещения, в том числе для расположенного рядом биатлонного стадиона, и оружейная комната для биатлонистов.
Для нового здания на Ореховую горку тянут водопровод и канализацию, что в будущем позволит подключить к этим коммуникациям расположенное за спортивным центром садоводство.
Водопровод и канализация от городской застройки уходят в сосновый лес – к спортивному центру Äkkeküla.
  • Водопровод и канализация от городской застройки уходят в сосновый лес – к спортивному центру Äkkeküla.
  • Foto: Николай Андреев
Помимо уже строящегося на Ореховой горке здания там появится еще одно, о котором ДВ писали ранее, – благотворительный фонд семьи Прийта Пийльмана, умершего в 2022 году основного владельца VKG, дарит Нарве миллион евро на строительство еще одного спортивного сооружения в Äkkeküla. Его возведение еще не началось.
На улице Пушкина строят целый поселок для дома попечения. Здесь будет 10 отдельных домов семейного типа, каждый рассчитан на 10 человек, которые будут жить в одноместных и двухместных комнатах. Еще в одном здании разместятся кабинет медсестры и хозяйственные помещения, также появится отдельный дом для проведения концертов и других совместных мероприятий для пожилых людей.
Около нарвской Школы Паю (видна на заднем плане) строят 12 домиков для пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе.
  • Около нарвской Школы Паю (видна на заднем плане) строят 12 домиков для пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе.
  • Foto: Николай Андреев
Новый дом попечения появится между школой Паю и улицей Пушкина, рядом с Нарвским детским домом, который также состоит из домов семейного типа.
Рядом с недавно запущенным в работу заводом магнитов NPM Narva Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа, управляющее промпарками региона, строит промышленный инкубатор. По задумке, здесь смогут начинать небольшое, опытное производство компании, которые оценивают возможность строить в Нарве полноценные заводы, но хотели бы сначала отработать технологию и логистику.
Промышленный инкубатор на въезде в промпарк Кулгу в Нарве.
  • Промышленный инкубатор на въезде в промпарк Кулгу в Нарве.
  • Foto: Николай Андреев
Первой компанией, которая решила работать в инкубаторе, стала RS-Osa Service – дочерняя фирма Ragn-Sells, которая занимается созданием завода по добыче из золоотвалов нарвских электростанций карбоната кальция (химически чистого мела). Перед строительством полноценного завода требуется запустить небольшое экспериментальное производство – оно и разместится в промышленном инкубаторе.
Через дорогу от завода магнитов экскаваторы начали расчищать площадку для завода по производству водорода. Завод магнитов использует этот газ в своей технологии, и специально для него компания Elme Messer Gaas построит небольшой водородный завод, продукция которого будет поставляться на завод магнитов по трубопроводу.
Через дорогу от завода магнитов рабочие расчищают площадку для небольшого завода по производству водорода.
  • Через дорогу от завода магнитов рабочие расчищают площадку для небольшого завода по производству водорода.
  • Foto: Николай Андреев
На улице Раху, через дорогу от магазина Ehituse ABC, строители возводят второй в Нарве склад компании Ramirent, сдающей в аренду строительную технику и инструменты. Строительство должно завершиться в декабре этого года.
В апреле городская управа также сообщала, что утвердила условия на проектирование на двух участках. Вице-мэр Марина Шурупова рассказала, что на улице Ору появится холодильный склад, а на улице Креэнхольми между новым футбольным холлом, стадионом и торговым центром Maxima в будущем построят еще один торговый центр.
На участке в 1,19 гектара между Maxima XX и новым футбольным холлом, где сейчас стоит только ветхий вагончик, запланирован второй в Нарве торговый центр Coop.
  • На участке в 1,19 гектара между Maxima XX и новым футбольным холлом, где сейчас стоит только ветхий вагончик, запланирован второй в Нарве торговый центр Coop.
  • Foto: Николай Андреев
Большой участок земли – больше гектара – принадлежит Kaarsilla Kinnisvara, которая также владеет в Нарве торговым центром на улице Выйду, где располагается магазин Coop. На сайте Kaarsilla Kinnisvara опубликован эскиз нового торгового центра – тоже с логотипом Coop.
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