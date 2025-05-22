Назад 22.05.25, 09:29 ФОТО: в Нарве строятся здания для спортсменов и пенсионеров, впереди – новый торговый центр Если в прошлые годы большинство крупных строек в Нарве были связаны с образовательными учреждениями, то весной 2025-го в городе строятся здания очень разного профиля – спортивное, два промышленных, несколько социальных и коммерческое. В Кренгольмском районе проектируется новый торговый центр.

На Ореховой горке, где раньше были лишь небольшие вагончики, первое полноценное здание строится у биатлонного стадиона.

Foto: Николай Андреев

В спортивном центре Äkkeküla на Ореховой горке к октябрю этого года планируется завершить строительство нового здания. Руководитель проектов в Äkkeküla Владимир Вшивцев рассказал, что на 800 кв. метрах разместятся раздевалки для биатлонистов спортшколы «Энергия» и других спортсменов, небольшой тренажерный зал, место для кафе, зал для мероприятий, фойе, офисы спортшколы и городского фонда Narva Linna Arendus, в ведении которого находится спортивный центр. Также в доме разместятся технические помещения, в том числе для расположенного рядом биатлонного стадиона, и оружейная комната для биатлонистов.

Для нового здания на Ореховую горку тянут водопровод и канализацию, что в будущем позволит подключить к этим коммуникациям расположенное за спортивным центром садоводство.

Водопровод и канализация от городской застройки уходят в сосновый лес – к спортивному центру Äkkeküla.

Foto: Николай Андреев

Помимо уже строящегося на Ореховой горке здания там появится еще одно, о котором ДВ писали ранее , – благотворительный фонд семьи Прийта Пийльмана, умершего в 2022 году основного владельца VKG, дарит Нарве миллион евро на строительство еще одного спортивного сооружения в Äkkeküla. Его возведение еще не началось.

На улице Пушкина строят целый поселок для дома попечения . Здесь будет 10 отдельных домов семейного типа, каждый рассчитан на 10 человек, которые будут жить в одноместных и двухместных комнатах. Еще в одном здании разместятся кабинет медсестры и хозяйственные помещения, также появится отдельный дом для проведения концертов и других совместных мероприятий для пожилых людей.

Около нарвской Школы Паю (видна на заднем плане) строят 12 домиков для пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе.

Foto: Николай Андреев

Новый дом попечения появится между школой Паю и улицей Пушкина, рядом с Нарвским детским домом, который также состоит из домов семейного типа.

Рядом с недавно запущенным в работу заводом магнитов NPM Narva Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа, управляющее промпарками региона, строит промышленный инкубатор. По задумке, здесь смогут начинать небольшое, опытное производство компании, которые оценивают возможность строить в Нарве полноценные заводы, но хотели бы сначала отработать технологию и логистику.

Промышленный инкубатор на въезде в промпарк Кулгу в Нарве.

Foto: Николай Андреев

Первой компанией, которая решила работать в инкубаторе, стала RS-Osa Service – дочерняя фирма Ragn-Sells, которая занимается созданием завода по добыче из золоотвалов нарвских электростанций карбоната кальция (химически чистого мела). Перед строительством полноценного завода требуется запустить небольшое экспериментальное производство – оно и разместится в промышленном инкубаторе.

Через дорогу от завода магнитов экскаваторы начали расчищать площадку для завода по производству водорода. Завод магнитов использует этот газ в своей технологии, и специально для него компания Elme Messer Gaas построит небольшой водородный завод , продукция которого будет поставляться на завод магнитов по трубопроводу.

Через дорогу от завода магнитов рабочие расчищают площадку для небольшого завода по производству водорода.

Foto: Николай Андреев

На улице Раху, через дорогу от магазина Ehituse ABC, строители возводят второй в Нарве склад компании Ramirent, сдающей в аренду строительную технику и инструменты. Строительство должно завершиться в декабре этого года.

В апреле городская управа также сообщала, что утвердила условия на проектирование на двух участках. Вице-мэр Марина Шурупова рассказала, что на улице Ору появится холодильный склад, а на улице Креэнхольми между новым футбольным холлом, стадионом и торговым центром Maxima в будущем построят еще один торговый центр.

На участке в 1,19 гектара между Maxima XX и новым футбольным холлом, где сейчас стоит только ветхий вагончик, запланирован второй в Нарве торговый центр Coop.

Foto: Николай Андреев

Большой участок земли – больше гектара – принадлежит Kaarsilla Kinnisvara, которая также владеет в Нарве торговым центром на улице Выйду, где располагается магазин Coop. На сайте Kaarsilla Kinnisvara опубликован эскиз нового торгового центра – тоже с логотипом Coop.