Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,43%294,9
  • OMX Riga0,21%909,95
  • OMX Tallinn−0,24%2 029,21
  • OMX Vilnius0,06%1 204,15
  • S&P 5001,47%6 329,94
  • DOW 301,34%44 173,64
  • Nasdaq 1,95%21 053,58
  • FTSE 1000,34%9 159,5
  • Nikkei 2250,64%40 549,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,4
  • OMX Baltic−0,43%294,9
  • OMX Riga0,21%909,95
  • OMX Tallinn−0,24%2 029,21
  • OMX Vilnius0,06%1 204,15
  • S&P 5001,47%6 329,94
  • DOW 301,34%44 173,64
  • Nasdaq 1,95%21 053,58
  • FTSE 1000,34%9 159,5
  • Nikkei 2250,64%40 549,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,4
  • 05.08.25, 11:44

Двух врачей Ида-Вируской центральной больницы подозревают во взяточничестве

Центральная криминальная полиция и прокуратура подозревают, что два врача Ида-Вируской центральной больницы направляли пациентов на лечение за взятки, передает «Северное побережье».
Ида-Вируская центральная больница. Фото иллюстративное.
  • Ида-Вируская центральная больница. Фото иллюстративное.
  • Foto: Andres Haabu
На основании предварительного подозрения полиция проверяет, мог ли врач брать взятки за оформление пациентов, не нуждающихся в неотложной медицинской помощи, на стационарное лечение через отделение неотложной помощи, а затем вне очереди назначать им обследования и процедуры.
«Отделения неотложной помощи в Эстонии перегружены, и их ресурсы должны использоваться только для помощи людям, нуждающимся в экстренной медпомощи. Назначение обследований пациентам должно происходить честно и на равных условиях, поскольку на кону здоровье людей», – пояснил окружной прокурор по делам об экономических и коррупционных преступлениях Даниэль Тоом.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 12.03.25, 08:56
Из-за бизнес-проекта, получившего гигантскую субсидию, торчат уши политиков «Ээсти 200»
Сын политика партии «Ээсти 200» Тармо Тамма, студент, сопровождал отца в Саудовскую Аравию, где в составе бизнес-делегации представлял компанию Greenful, которая обещает решить проблему текстильных отходов.
Новости
  • 30.12.24, 12:36
300 евро в конверте: взятка чиновнику обернулась для предпринимателя судебным разбирательством
Предприниматель Олег Нурме дал взятку сотруднику Департамента полиции и погранохраны, чтобы тот принял благоприятное решение в отношении его компаний. Однако чиновник лишь притворялся заинтересованным во взятке, чтобы поймать предпринимателя с поличным.
Новости
  • 27.09.23, 08:23
Бизнесмена, который вел в Эстонии крупный бизнес в сфере недвижимости, разыскивает Европол
Финляндия объявила в розыск Европола уклоняющегося от судебных заседаний Арто Калеви Аутио, известного в Эстонии как бизнесмена в сфере недвижимости, который промотал миллионы евро в казино и с которым заключала сделки Центристская партия.
Новости
  • 01.11.24, 14:10
Дело Пруунсильда: версия прокуратуры о взятке в 500 евро провалилась
Согласно первоначальной версии прокуратуры, Парвел Пруунсильд готовился дать взятку одному из топ-менеджеров RKAS Тынису Реббасу, но эта теория не оправдала себя.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.08.25, 15:24
Финны активно распродают недвижимость в Эстонии
Среди покупателей все больше японцев и украинцев
2
Эпицентр
  • 04.08.25, 06:00
Пельмени со вкусом банкротства: кто заплатит работнику за инвалидность?
3
Новости
  • 03.08.25, 12:48
Esvika инвестировала 1,3 млн евро в Ида-Вирумаа
4
Новости
  • 04.08.25, 08:44
LHV, грозящий RAB огромным штрафом, давно был у него под прицелом
«Мы не заинтересованы в том, чтобы идти в суд»
5
Новости
  • 02.08.25, 12:14
Немецкая IT-компания увольняет всех сотрудников и прекращает деятельность в Эстонии
6
Новости
  • 04.08.25, 17:53
Хейти Хяэль в большом интервью: экономике Эстонии нанесен невосполнимый ущерб
Перед выходом на биржу нужна ясность

Последние новости

Новости
  • 05.08.25, 11:44
Двух врачей Ида-Вируской центральной больницы подозревают во взяточничестве
Новости
  • 05.08.25, 10:47
Прокуратура обвиняет Йоханну-Марию Лехтме в нанесении ущерба на полмиллиона евро
Биржа
  • 05.08.25, 10:06
Arco Vara планирует в сентябре разместить облигации
Новости
  • 05.08.25, 09:52
Рост производства в обрабатывающей промышленности заметно ускорился
Эпицентр
  • 05.08.25, 08:54
Забытые акционеры: эстонцы, выбившие деньги из Telia, остались в неведении
Вопросы Äripäev заставили Telia передумать
Эпицентр
  • 05.08.25, 06:00
«Спаси нас, Дядя Сэм»: что сулит Европе новый договор с США?
Новости
  • 04.08.25, 19:01
Отели Европы готовятся к коллективному иску против Booking.com
Mнения
  • 04.08.25, 18:56
Юлле Эрнитс: в Ида-Вирумаа нелогично распределяют более 300 млн евро

Сейчас в фокусе

Вокруг пельменей Uvic множатся банкротные дела и корпоративные конфликты.
Эпицентр
  • 04.08.25, 06:00
Пельмени со вкусом банкротства: кто заплатит работнику за инвалидность?
LHV, грозящий RAB огромным штрафом, давно был у него под прицелом
Новости
  • 04.08.25, 08:44
LHV, грозящий RAB огромным штрафом, давно был у него под прицелом
«Мы не заинтересованы в том, чтобы идти в суд»
Среди уездов по числу сделок с участием иностранцев лидирует Харьюмаа, где была заключена 521 сделка.
Новости
  • 03.08.25, 15:24
Финны активно распродают недвижимость в Эстонии
Среди покупателей все больше японцев и украинцев
Строительство. Фото иллюстративное.
Новости
  • 04.08.25, 14:53
Создатель студенческих отелей выходит на рынок Латвии вместо Эстонии. «Ни один Excel в Эстонии не сходится»
Торговец Мартен Сальве знает поименно многих своих клиентов и не забывает о них даже по случаю значительных дат в их жизни.
Новости
  • 03.08.25, 12:03
Один человек, один автобус, пятьдесят остановок: торговец поддерживает дело, начатое бабушкой
Хейти Хяэль хочет от государства гарантий.
Новости
  • 04.08.25, 17:53
Хейти Хяэль в большом интервью: экономике Эстонии нанесен невосполнимый ущерб
Перед выходом на биржу нужна ясность
Иллюстративное фото.
Новости
  • 04.08.25, 14:04
Таллиннский аэропорт ночью приостановил работу
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).
  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025