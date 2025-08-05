Назад 05.08.25, 11:44 Двух врачей Ида-Вируской центральной больницы подозревают во взяточничестве Центральная криминальная полиция и прокуратура подозревают, что два врача Ида-Вируской центральной больницы направляли пациентов на лечение за взятки, передает «Северное побережье».

Ида-Вируская центральная больница. Фото иллюстративное.

Foto: Andres Haabu

На основании предварительного подозрения полиция проверяет, мог ли врач брать взятки за оформление пациентов, не нуждающихся в неотложной медицинской помощи, на стационарное лечение через отделение неотложной помощи, а затем вне очереди назначать им обследования и процедуры.

«Отделения неотложной помощи в Эстонии перегружены, и их ресурсы должны использоваться только для помощи людям, нуждающимся в экстренной медпомощи. Назначение обследований пациентам должно происходить честно и на равных условиях, поскольку на кону здоровье людей», – пояснил окружной прокурор по делам об экономических и коррупционных преступлениях Даниэль Тоом.