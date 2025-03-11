Из-за бизнес-проекта, получившего гигантскую субсидию, торчат уши политиков «Ээсти 200»
Сын политика партии «Ээсти 200» Тармо Тамма, студент, сопровождал отца в Саудовскую Аравию, где в составе бизнес-делегации представлял компанию Greenful, которая обещает решить проблему текстильных отходов.
Вместе с министром Эркки Келдо в Саудовской Аравии находился политик партии “Ээсти 200” Тармо Тамм, а также его сын. В визите участвовала бизнес-делегация, состоявшая из представителей 14 эстонских компаний. Foto: Majandusministeerium
На тот момент Таммы официально не были связаны с компанией, а руководитель Greenful Тоомас Алликас утверждает, что не знаком с Йоханном Маттиасом Таммом и никогда с ним не встречался.
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