  • OMX Baltic−0,55%292,05
  • OMX Riga0,13%910,86
  • OMX Tallinn−0,06%1 950,67
  • OMX Vilnius0,31%1 238,39
  • S&P 500−0,55%6 656,92
  • DOW 30−0,19%46 292,78
  • Nasdaq −0,95%22 573,47
  • FTSE 100−0,36%9 190,18
  • Nikkei 2250,3%45 630,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%98,77
  • 24.09.25, 09:40

Мюллер: дефицит бюджета может вырасти втрое

По словам президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера, дефицит бюджета Эстонии носит очень устойчивый характер и в ближайшие годы будет лишь расти.
Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.
  • Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.
  • Foto: Andras Kralla
Согласно свежему прогнозу Банка Эстонии, рост экономики Эстонии в этом году составит 0,6%, а в последующие два года превысит 3%. Это не учитывает недавние решения правительства на сумму до 300 млн евро, которые могут еще больше ускорить рост в следующем году, писали ранее «Деловые ведомости». При этом аналитики банка подчеркнули, что рост во многом будет опираться на заемные средства.
«Если посмотреть на планы государственного бюджета на ближайшие пару лет, то разница между тем, сколько удастся собрать налогами, и тем, сколько государство потратит и вложит, будет расти. В результате дефицит станет существенным, а объем кредитов – заметно увеличится», – сказал президент Банка Эстонии Мадис Мюллер в интервью ERR.
По прогнозу центробанка, к 2029 году государственный долг может превысить 30% ВВП вместо нынешних 24%, что заметно увеличит и расходы на обслуживание кредитов.

Статья продолжается после рекламы

«Государственный долг продолжает расти. Сейчас, по сравнению с другими странами, наша позиция достаточно стабильна. Однако дальнейшие перспективы выглядят довольно сложными. Если бы в обществе и среди политиков удалось договориться о максимально допустимом уровне государственного долга, это стало бы хорошим якорем, который помогал бы удерживать экономику на плаву», – сказал Мюллер.
